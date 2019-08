Richelieu-Yamaska: en quête du titre de champion à West Féria

West Féria, hôte de la 44e édition du Championnat d’équitation western du Québec se tiendra au Centre multifonctionnel Richardson au terrain d’exposition de Sorel-Tracy, du 23 au 25 août 2019 pour le volet Performance et les 31 août et 1er septembre pour le volet Gymkhana. .

Ces finales interrégionales, organisées par Cheval Québec, regroupent lors de la première fin de semaine, 8 régions (Richelieu-Yamaska, Laurentides, Québec, Mauricie, Saguenay-Lac-St-Jean, Sud-Ouest, Est-du Québec, Estrie) et près de 250 cavaliers. La fin de semaine de la Fête du travail accueillera près de 300 cavaliers et 7 régions (Est-du-Québec, Sud-Ouest, Outaouais, Mauricie, Richelieu-Yamaska, Lanaudière, Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord). La programmation de ces deux volets est très différente, ce qui requiert des équipes également différentes.

Le premier volet mettra en vedette les meilleurs cavaliers de la région dans les différentes disciplines de la Performance western qui s’apparente à des épreuves de dressage donc jugées, tandis que la fin de semaine suivante, la vitesse et le chronomètre détermineront les champions.

En Performance western, la délégation dirigée par le chef d’équipe, Yannick Labrèque, est représentée par 49 cavaliers, originaires entre autre, de Sorel-Tracy, Ste-Victoire-de-Sorel et des environs. Cliquez sur ce lien http://cheval.quebec/WestFeriaPerformanceEquipeRichelieuYamaska pour prendre connaissance de la composition de l’équipe.

Depuis deux années consécutives, le titre de Champion échappe de quelques points à l’équipe au profit de la délégation de la Mauricie. Comptant sur des valeurs sures comme Myriam Parisien (Championne dans la catégorie 14- 18 ans en 2018) qui revient cette année mais cette fois-ci dans la catégorie Adulte, Gabrielle Arnold, Laurence Chalifoux, Denis Longpré, les cavaliers de la région sont déterminés à monter sur la première marche du podium et à remporter les titres individuels, ainsi que le Trophée du Meilleur esprit d’équipe et le Trophée Normand Caron décerné à la région qui s’est le plus amélioré dans le classement.

Pour en savoir plus : http://cheval.quebec/WestFeria_Accueil

L’entrée est gratuite pour les spectateurs.