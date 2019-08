Festival des artistes récupérateurs: un événement pour toute la famille

Le Festival des artistes récupérateurs, organisé par la Ville de Beloeil, sera de retour le dimanche 25 août pour une 7e édition. Toute la famille y trouvera son compte sur place, notamment avec le tout nouveau spectacle rafraichissant Aquaphonie, présenté par la surprenante compagnie de théâtre de rue Toxique Trottoir.

Grands-parents, parents et enfants sont invités à se retrouver en famille ou entre amis pour découvrir l’incroyable histoire de trois clowns débarquant d’une lointaine contrée oubliée afin de répertorier les eaux terrestres. Mais voilà que tout est compromis par une fuite dans leur réservoir principal Le trio en panique fait jaillir des torrents de solutions toutes plus inefficaces les unes que les autres et se laisse emporter au courant de leurs imaginations au cours de ce spectacle d'une durée de 40 minutes et destiné à toute la famille, dès 3 ans.

L'événement se tiendra de 13h à 15h au Domaine Culturel Aurèle-Dubois, situé au 620, rue Richelieu, à Beloeil (Québec).

Aquaphonie rend hommage à la magie de l’eau et à ses insondables mystères et conscientise au respect de l’eau, un enjeu environnemental sérieusement préoccupant de nos jours. Sans discours pédagogiques ou moralisateurs, le spectacle s’inscrit dans notre relation émotive à notre bien commun le plus précieux. Cette célébration aquatique pour petits et grands ne laissera personne à sec.