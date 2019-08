Fabriquer son propre capteur de rêves, c'est possible à la Maison amérindienne

Le samedi 24 août, La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire offrira deux ateliers de créations de capteurs de rêves s’adressant à des publics de tous âges. À travers les contes et les légendes,les participants seront initiés à l’importance spirituelle de cet objet iconique de la culture autochtone.

Par la suite, ils seront invités à mettre à profit leurs aptitudes créatives en fabriquant leur propre capteur de rêves, ou asubakatchin en Ojibwé, une langue algonquienne.

La tradition veut que le capteur de rêves serve à bloquer les mauvais rêves afin que ces derniers ne parviennent pas à perturber le sommeil du dormeur. Ainsi, on garde en souvenir les images agréables de la nuit au détriment de celles qui sont prisonnières du capteur et qui s’évaporent à la percée des premiers rayons de soleil. Aujourd’hui encore, plusieurs enfants et adultes font appel aux pouvoirs du capteur de rêves pour profiter d’un sommeil paisible et réparateur.

Le premier atelier débutera à 13 h 30 et s’adresse à un public adulte uniquement. Le second, débutera à 15 h 30 et s’adresse aux familles. Tous les matériaux nécessaires sont fournis par La Maison amérindienne et sont faits de matières naturelles issus de la Nature tels que : des branches, des plumes, de la corde de chanvre et des billes de bois.

Cet atelier est au coût de 25$ + taxes pour les adultes et de 20$ + taxes pour les familles. Afin de réserver votre place, communiquez avec nous dès maintenant par téléphone au (450) 464-2500 ou par courriel à animation@maisonamerindienne.com.