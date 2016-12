Déjeuner-conférence avec Sylvie Fréchette

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu vous invite à son déjeuner Conférence, présenté par Doc Services Conseils, ayant pour titre : À chacun son podium ! Athlète, auteure et femme d'affaires, Sylvie Fréchette est une conférencière qui ne laisse personne indifférent! La double médaillée olympique vous convaincra qu'il est à la portée de chacun de monter sur la plus haute marche de son podium !



C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 13 octobre à l’hôtel Rive-Gauche de Beloeil dès 7h30 !



Inscrivez-vous au www.ccivr.com. Faites vite, les places sont limitées !