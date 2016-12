Le CLD de La Vallée-du-Richelieu dévoile la programmation de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2016

Le Centre local de développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu participera à la plus importante célébration de l’entrepreneuriat au monde en soulignant la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. En 2015, pas moins de 132 pays y ont participé, reconnaissant l’esprit d’initiative et d’innovation des gens d’affaires de leur région.

Du 14 au 17 novembre prochains, le CLD sera l’initiateur des activités locales d’une région qui se démarque par son dynamisme entrepreneurial. Comme par les années passées, de nombreux événements prendront place dans la Vallée du Richelieu afin de mobiliser, d’inspirer et d’outiller la communauté d’affaires de chez nous.

Ces activités sont notamment rendues possibles grâce à la participation de notre invité spécial, monsieur Alain Samson, ainsi que nos différents partenaires : Caisse Desjardins Beloeil - Mont-Saint-Hilaire, Desjardins Entreprises -Vallée du Richelieu - Yamaska, la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR), Groupe financier Stratéginc, CAE Capital, Femmessor, Agence MOBUX et Les Portraits Rembrandt.



Journée Croissance

Le lundi 14 novembre, dès 7h30, joignez-vous à Pierre-Olivier Dion, de Coffrets Prestige, qui livrera un témoignage sur son expérience en tant qu’entrepreneur. Il abordera les notions de financement, de persévérance en affaires et livrera ses meilleurs trucs afin de bien s’entourer. Assistez également à la conférence 10 trucs « Comment vendre plus » livrée par nul autre que monsieur Alain Samson, conférencier émérite.

En après-midi, les entrepreneurs intéressés sont invités à confronter le modèle d’affaires avec nos experts afin de valider leurs idées. Ces rencontres privées, de près d’une heure, donneront certainement un bon coup de pouce aux indécis!



Journée Catalyseur

Le mardi 15 novembre, monsieur Jasmin Bergeron prononcera une conférence portant sur «L’effet WOW!», un sujet d’actualité fortement demandé par la communauté d’affaires de la Vallée du Richelieu. Vous pourrez également profiter de l’occasion pour faire le tour des kiosques sur place et trouver le financement dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs d’affaires.

Journée Opportunités

Marco Bérubé de l’Agence MOBUX démarrera la journée du mercredi 16 novembre en force, alors qu’il livrera un témoignage sur son expérience en tant qu’homme d’affaires et partagera trucs et conseils qui lui ont valu une importante croissance en seulement quatorze mois d’opération. La fin de l’avant-midi sera, quant à elle, destinée à des rencontres individuelles de 15 minutes, sous forme de coaching express. Les entrepreneurs sont invités à profiter de l’expertise des professionnels sur place pour faire leurs armes!

Journée Femmes entrepreneures

Le jeudi 17 novembre, dès 7h30, l’inspirante Nancy Couture de Pots de Bonheur, nous dévoile tous les secrets de son parcours par un témoignage des plus motivants. Dès 9h, l’organisme Femmes Alpha dirigera l’atelier « Comment conquérir le monde, un être humain à la fois » afin de mieux outiller les femmes entrepreneures de la région. Les hommes sont aussi les bienvenus!

5@7 de clôture

Fidèle à ses habitudes, l’équipe du CLD vous attend chez Mouton Village, à Saint-Charles-sur-Richelieu, le jeudi 17 novembre prochain, afin de clore ces activités lors d’un 5@7 festif. C’est l’occasion d’étendre votre réseau d’affaires dans une ambiance des plus conviales!

Les personnes intéressées à participer aux différentes activités peuvent s’inscrire directement en ligne, avant le jeudi 10 novembre, à l’adresse www.cldvr.qc.ca/semaine-entrepreneuriat-2016. Vous pouvez également communiquer avec Valérie Phaneuf, Conseillère aux entreprises au 450 464-4188 (sans frais : 1 877 464-4188) poste 2807 ou par courriel à l’adresse vphaneuf@cldvr.qc.ca. Faites vite, les places sont limitées!