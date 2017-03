L’agence tactique SQU4D et l’événementiel – une association gagnante

SQU4D est fière d’annoncer sa nouvelle association avec l’Événementiel, agence spécialisée dans l’organisation d’événements corporatifs et privés. L’expertise de L’Événementiel complète à merveille celle de SQU4D et permet à celle-ci de développer son offre de service dans le domaine de l’organisation d’événements corporatifs.

Dans le cadre de cette collaboration, SQU4D est heureuse d’accueillir Marie-Eve Goyette, présidente de l’Événementiel, à titre de créatrice et planificatrice d’événements à l’agence tactique. Gestionnaire dans l’âme, Marie-Eve compte plus de 15 années d’expérience en gestion, planification et coordination d’événements. Comptant à son actif la réalisation de plusieurs événements de grande envergure tels que des Galas, des festivals et des lancements de chaînes télé, elle a également orchestré un nombre important d’activités pour la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu. Passionnée par le domaine de la restauration, elle a coordonné le lancement de plusieurs restaurants et assuré la gestion de l’un des établissements du chef Giovanni Apollo.

Cette collaboration fructueuse entre SQU4D et l’Événementiel témoigne de la croissance positive de l’agence qui se distingue par son leadership, son approche multidisciplinaire et son offre de services intégrée de qualité. Soulignons que l’agence tactique SQU4D, située sur la Rive-Sud de Montréal, a été fondée par quatre experts spécialisés en marketing, en web, en design et en photographie. Plus de 300 projets ont été réalisés par la firme de communication depuis son envol en 2015.