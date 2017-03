Le dévoilement des gagnants locaux du 19e Défi OSEntreprendre approche!

C’est le jeudi 6 avril prochain que le Centre local de développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu dévoilera les gagnants locaux du 19e Défi OSEntreprendre, un événement d’envergure qui fait vibrer la province.

Les gagnants seront connus au terme de la délibération d’un jury local, chargé de déterminer un lauréat par catégorie. Ceux-ci seront automatiquement inscrits au volet régional du concours et courront la chance d’accéder au volet national de l’événement pour lequel des bourses et des prix totalisant 600 000 $ seront attribués.

Le Défi constitue un puissant générateur de fierté qui a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Madame Diane Lavoie, mairesse de la ville de Beloeil et présidente du CLD, croit d’ailleurs que cet événement contribue grandement à la reconnaissance de la réussite des gens d’affaires de la Vallée du Richelieu : « Le Défi OSEntreprendre nous nourrit d’une énergie nouvelle chaque printemps. Année après année, nous voyons les gens de chez nous se dépasser. Il est primordial de reconnaître leurs efforts, leur persévérance et leur détermination en organisant un tel gala de remise des prix ».

Selon Manon Roger, directrice générale, la qualité des dossiers présentés a visiblement augmenté au cours des dernières années : « Cette année encore, plus d’une vingtaine d’entrepreneurs ont répondu à l’appel. On remarque un engouement pour ce type d’initiative et les gens d’affaires attendent l’événement avec impatience ». C’est d’autant plus vrai que le Défi laisse généralement place à de belles retombées, tout en étant une occasion pour les projets d’affaires présentés de bénéficier d’une visibilité impressionnante, allant parfois jusqu’à la grandeur du Québec.

La tenue de cet événement est notamment rendue possible grâce à la participation de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR), ainsi qu’au Groupe financier Stratéginc Inc, qui agissent à titre de partenaires or.

En reconnaissant l’innovation, l’imagination et la créativité des gens d’affaires de la région, le CLD de La Vallée-du-Richelieu s’implique activement dans le développement de la culture entrepreneuriale et valorise les passions entrepreneuriales qui contribuent à la vitalité économique de la Vallée du Richelieu.