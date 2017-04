Les gagnants locaux du 19e Défi OSEntreprendre enfin dévoilés!

Le 6 avril dernier, le Centre local de développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu reconnaissait l’innovation, l’imagination et la créativité des entrepreneurs de chez nous, lors du gala de remise des prix de la 19e édition du Défi OSEntreprendre.

Cet événement a représenté un puissant générateur de fierté et a inspiré le désir d’entreprendre des gens de la région. Année après année, le Défi contribue à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère : « Le Défi OSEntreprendre nous nourrit d’une énergie nouvelle chaque printemps. Cette année, plus d’une vingtaine d’entreprises ont présenté un projet d’affaires. C’est stimulant de constater les efforts qui habitent ces projets, de même que la persévérance et la détermination des entrepreneurs qui les déploient », affirme madame Diane Lavoie, mairesse de la ville de Beloeil et présidente du CLD de La Vallée-du-Richelieu.

Cette finale locale a ainsi permis de mettre en lumière les initiatives des lauréats qui se sont démarqués dans sept catégories :

Bièrerie SHELTON inc., Darryl Shelton, Saint-Basile-le-Grand (Bioalimentaire)

Ô BOKAL, Valérie Sirois, Saint-Basile-le-Grand (Commerce)

Les chiens Togo, Noémie Labbé-Roy, Providence Godon, Paul Saint-Georges et Arianne Tavernier-Labrie, Mont-Saint-Hilaire (Économie sociale)

Le Monde de Jérémie inc., Jérémie Pigeon, Saint-Charles-sur-Richelieu (Exploitation, transformation, production)

Le Café du passeur inc., Jocelyne Bilodeau, Mont-Saint-Hilaire (Services aux individus)

ÉcoVogue inc., Dominique Poulin-Bournival et Marie-Eve Guérin, Beloeil (Prix Coup de cœur)

La soirée du 6 avril dernier était donc l’occasion rêvée pour les entrepreneurs présents de bénéficier d’une visibilité impressionnante, pouvant aller jusqu’à la grandeur du Québec dans le cas des lauréats. La suite du processus les mènera d’ailleurs au volet régional du Défi, pour lequel la remise des prix aura lieu le 27 avril prochain, à Mont-Saint-Grégoire.

Selon madame Manon Roger, directrice générale du CLD, la qualité des dossiers présentés a grandement évolué au cours des dernières années et les membres du jury n’ont certainement pas eu la tâche facile : « Nombreux ont été les gens d’affaires qui ont répondu à l’appel. Le Défi engendre un véritable engouement et les entrepreneurs attendaient l’événement avec impatience ».

L’équipe du CLD remercie d’ailleurs ses principaux partenaires, c’est-à-dire la Chambre de commerce et d’industrie

Vallée-du-Richelieu, le Groupe financier Stratéginc inc. et Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu – Yamaska, sans lesquels ce gala de remise des prix n’aurait pas connu le même succès.

Cette belle soirée nous rappelle que le CLD de La Vallée-du-Richelieu s’implique activement dans le développement de la culture d’affaires et valorise les passions entrepreneuriales qui contribuent à la vitalité économique de la Vallée du Richelieu. Sans contredit, cette initiative inspire un grand nombre de personnes à croire en elles et à oser entreprendre.