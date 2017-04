Savonnerie Histoire de Bulles conquiert le Québec par la vente en ligne

Fondée en 1999 par Kim Rioux et son ami Éric Savard, la savonnerie Histoire de Bulles accumule les succès depuis presque 18 ans. Et la vente en ligne y est pour beaucoup, nous confirme la propriétaire. Histoire de Bulles c’est une vraie petite manufacture artisanale qui confectionne plus de 100 produits douceurs distribués partout au Québec dans ses points de vente, mais aussi directement chez ses clients par la vente en ligne.

Histoire de Bulles conquiert le Québec par la vente en ligne

Avec une barre de savon au lait de chèvre dans les mains, son savon chouchou qui n’a pas changé depuis 17 ans, Kim nous parle avec ferveur d’une autre passion qui l’anime dans son entreprise : le marketing et la vente en ligne.

En 2008, dès les débuts de Facebook, elle se lance dans l’aventure et met son entreprise à la vue du monde. «J’ai vite compris qu’avec la quantité incroyable de savons et de produits dérivés que nous avions concoctés, nos points de vente ne seraient pas en mesure de garder tout en inventaire. Un nouveau défi était bien présent pour nous : comment rendre disponible en tout temps le savon dont la personne est tombée amoureuse? Et si je les vendais dans une boutique en ligne!», nous lance Kim en riant.

Quelques années plus tard, forte de son succès, Histoire de Bulles rejoint également le centre d’achats en ligne LaPlaza.io afin d’acquérir de nouveaux marchés. « C’est une opportunité en or de faire partie de ce centre d’achats qui regroupe des entrepreneures comme moi à travers le Québec », souligne-t-elle.

Une femme en or et un modèle d’affaires unique

Son modèle d’affaires est pour tout dire très inspirant. Basées sur l’entraide mutuelle, ses actions sont toujours pensées afin que toutes les personnes qui l’entourent sortent gagnantes à son contact. C’est sans doute pour cette raison que les membres de son équipe lui sont fidèles depuis autant d’années.

Leur production artisanale, quant à elle, est tout aussi unique puisqu’ils travaillent avec des ingrédients de grade comestible. Tout doit être pensé afin de maximiser ces matières fragiles. Chaque produit est donc soigneusement confectionné avec des matières premières de grande qualité : huiles végétales extra vierges, beurres exotiques, eaux florales, huiles essentielles pures certifiées, pour n’en nommer que quelques-unes. Leur amour de la nature a toujours poussé Kim et Éric à prendre soin de choisir les meilleurs ingrédients pour fabriquer ces petits paquets de bonheur pour leurs clients. «Nous avons une relation très privilégiée avec notre clientèle. Ils font partie de la famille et nous les dorlotons à notre manière.», nous explique-t-elle. En 2017, Histoire de Bulles se lance dans la production de sa propre glycérine, une nouvelle aventure pour rendre leur savon encore plus précieux.

« Maintenant, je vends partout et je regarde pour développer la partie anglophone afin d’intéresser le Canada», continue-t-elle. Histoire du Bulles vise d’ailleurs à participer à l’un des plus importants Salon du cadeau à Toronto. «Soyez fiers de notre succès beauceron, puisse-t-il vous inspirer à réaliser vos rêves et à vous convaincre des opportunités géantes qu’offrent la vente en ligne», conclut Kim.

Vous pouvez visiter Savonnerie Histoire de Bulles à l'adresse suivante:

12010, 1ère avenue

Saint-Georges, G5Y 2E1