Un nouveau site résidentiel pour retraités à La Prairie!

Le site résidentiel pour retraités Alizéa est situé à l’entrée du nouveau secteur Symbiocité sur l’avenue de la Belle-Dame à La Prairie, à proximité de l’autoroute 30 et de plusieurs autres grands axes routier.

Alizéa est entourée d’installations et de services susceptibles de faciliter vos déplacements et d’enrichir votre nouveau style de vie. Avantageusement localisé, le complexe résidentiel se trouve à quelques minutes de marche d’un grand nombre de commerces, de restaurants et d’espaces verts. Le site résidentiel pour retraités Alizéa, est l'endroit tout désigné pour une retraite épanouie.

Une résidence où il fait bon vivre

Comprenant 180 unités réparties sur six étages avec balcon privé, le complexe résidentiel pour retraités Alizéa (Phase 1 et Phase 2) permet de prioriser la sécurité et le confort des résidents tout en offrant une architecture contemporaine.

Les espaces de vie spacieux offrent une finition de qualité. Tous les appartements sont munis d’un système d’appel d’urgence avec tirette dans les salles de bain et les chambres à coucher.

De plus, les résidents bénéficient des services de préposés aux bénéficiaires et/ou d'infirmières auxiliaires, 24 heures sur 24. De même que des aménagements spécialements adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

Aux résidences pour retraités Alizéa, la sécurité et le confort des résidents sont au coeur des priorités.

Du divertissement pour tous les goûts

Sur place, les résidents ont accès à bon nombre de services tel que la salle de cinéma, une salle d'exercises, une piscine intérieure, des jardins communautaires. Une salle communautaire, des activités tel que le Bingo, le billard ainsi qu'une salle de spectacles sont également à la dispositions des résidents.

Pour rejoindre les résidences pour retraités Alizéa, communiquez au 450 444-1234 ou visitez leur site web www.alizea.ca

Laissez-vous porter par l’Alizéa. Il est possible de visitez un appartement modèle sur place 7 jours sur 7, de 10h à 17h sur semaine et 10h à 16h les week-end au 125 avenue de la Belle-Dame, Québec J5R 0R5.