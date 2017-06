« Le meilleur compliment que vous pouvez me donner est de me référer des clients » - Mylene Tessier

Possédant plus de 15 ans d'expérience en financement hypothécaire, la réputation de Mylène Tessier n'est plus à faire. Femme d'affaire bien connue, Mylène Tessier étend son expertise dans la grande région de Montréal.

«Je suis là pour aider les gens à réaliser leur rêve. On le dit souvent, l'achat d'une maison est sans contredit, l'achat le plus important qu'une personne peut faire dans sa vie. Je suis là pour guider les gens dans l'atteinte de leur rêve, l'achat d'une propriété. souligne avec enthousiasme la courtière hypothécaire. Dans un premier temps, je rencontre les clients, à mon bureau ou même directement à leur domicile, selon ce qu'il leur convient le mieux. Une fois que j'ai toutes les informations nécessaires, je me lance à la recherche du meilleur produit hypothécaire pour le client». explique madame Tessier.»

Faisant affaire avec plus d'une quinzaine d'institutions bancaires, la courtière hypothécaire, peut ainsi offrir le meilleur produit à son client, selon sa situation.

«Mon rôle est d’agir en tant qu’intermédiaire entre vous et la banque. Donc, je travaille pour vous, et non pour la banque. Je dois négocier pour vous le meilleur taux pour un prêt hypothécaire auprès de plusieurs institutions financières ».

Bien plus qu'un prêt hypothécaire

En faisant affaire avec Mylène Tessier, vous êtes assuré d'obtenir un service personnalisé, en fonction de votre situation.

«Lorsque vous utilisez mes services, je mets à profit mes connaissances spécialisées dans le domaine du financement hypothécaire pour vous trouver le meilleur taux et obtenir le maximum des institutions financières. Vous voulez prendre une bonne décision? Je peux vous accompagner à déterminer quel est le meilleur produit hypothécaire pour vous ».

Spécialités hypothécaires

En plus d'offrir ses services à l'achat d’une maison, l'expertise de Mylène Tessier va au-delà du prêt hypothécaire. En effet, il est possible de consulter lors d'un renouvellement d’hypothèque, un refinancement hypothécaire, ou pour la marge de crédit hypothécaire. Elle peut également répondre à toutes vos questions si vous êtes travailleurs autonomes ou s'il s'agit d'un transfert d'hypothèque.

Pour savoir comment Mylène Tessier peut vous aider à réaliser votre rêve d'accéder à la propriété, visitez son site web, ou communiquez au 450 371-1777. Pour des trucs et conseils, consultez également son blogue.