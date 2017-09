Résidences-Québec : obtenez les services d'un conseiller en Montérégie

Choisir une résidence privée pour aînés en Montérégie avec l’aide d’un conseiller en résidences.

Sur la Rive-Sud de Montréal et ailleurs en Montérégie, il existe plus de 350 résidences privées pour aînés semi-autonomes ou pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres pertes cognitives. Alors que chaque résidence offre des soins et des services adaptés à sa clientèle, comment savoir quelle résidence convient à votre degré d’autonomie?

Les conseillers en résidences de la Montérégie, Rive-Sud peuvent vous accompagner gratuitement* dans votre démarche de recherche.

*Les conseillers en résidences sont payés par le réseau des résidences privées accréditées par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

L’implication du conseiller en résidences de Résidences Québec L’aîné et ses proches peuvent compter sur l’aide du conseiller en résidences tout au long du processus :

Rencontre à domicile ou à l’hôpital pour évaluer les besoins et l’autonomie de l’aîné;

Recherche et recommandation de résidences certifiées;

Accompagnement lors des visites de résidences (semi-autonomes, non autonomes, CHSLD privés);

Soutien jusqu’à la signature du bail.

L’avantage d’obtenir l’aide d’un conseiller en résidences

Les conseillers en résidences ont accès à des informations utiles telles que :

Les places disponibles;

Le coût des appartements et des chambres;

Les soins offerts par les résidences dans les différents secteurs de la Montérégie et de la Rive-Sud : Boucherville, Brossard, Châteauguay, Longueuil, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Vaudreuil-Dorion. En plus d’éviter du stress, le service-conseil de Résidences Québec représente une économie de temps pour l’aîné et ses proches, car l’aide du conseiller permet d’accélérer le processus de recherche et de faciliter la démarche de cette transition importante.

L’évaluation de l’autonomie pour mieux cerner les besoins

À l’aide du profil d’autonomie, le conseiller en résidences est en mesure de déterminer la résidence qui offre les soins et les services qui correspondent à votre état de santé.

L’information sur l’aide financière aux aînés

Le conseiller peut vous informer sur les programmes d’aide financière et les crédits d’impôt du gouvernement. Le conseiller calculera pour vous le crédit d’impôt pour le maintien à domicile auquel vous aurez droit une fois en résidence.

Le site Web residences-quebec.ca : un outil de recherche de résidences privées pour aînés au Québec

Depuis 2012, résidences-québec.ca est un répertoire complet et à jour qui comprend toutes les résidences privées pour aînés au Québec. Le site Web permet la recherche par ville et par catégorie de services. Vous aurez accès aux descriptifs des établissements, aux photos et à la clientèle accueillie.

Résidences Québec accorde une importance capitale à l’exactitude de l’information qui est affichée sur son site Web. Cette information sur les résidences est vérifiée et mise à jour régulièrement.

La liberté de chercher par vous-même ou d’obtenir de l’aide : deux options s’offrent à vous