Un bilan positif pour la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu

Mercredi dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, CCIVR, a tenu son assemblée générale annuelle au Vignoble Grande Allée à Mont-Saint-Hilaire.



Dans un premier temps, suite au départ en septembre dernier de Monsieur Gilbert Desrosiers, un nouvel administrateur s’est joint au conseil, Monsieur Pierre-Olivier Dion, président de Coffrets Prestige. Membre de la CCIVR depuis 2009, Monsieur Dion, désire partager ses expériences avec les entrepreneurs et entreprises de la région. C’est en présence du maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, qu’il a prêté serment lors de l’assemblée.



Par ailleurs, la CCIVR se porte bien. « Un travail assidu tant au niveau de la qualité des activités proposées aux membres, que du contrôle des dépenses, de la refonte de l’image de marque et du site internet, de même qu’au niveau de l’automatisation de divers processus nous ont permis de terminer l’année avec un bilan financier positif. » - se réjouit la présidente de l’organisme, Me Marie-Claude Duval.



La CCIVR est fière partenaire de nombreux organismes qui cadrent dans sa politique de dons et s’implique dans plusieurs projets structurants. Par exemple, la CCIVR s’implique, conjointement avec la Ville de Beloeil, depuis plusieurs années, dans la gestion du Bureau d’accueil touristique afin de promouvoir le Richelieu et ses nombreux attraits.



Outre le développement économique régional, la CCIVR se veut « LE regroupement des gens d’affaires de la région ». Au cours de la dernière année, la CCIVR a organisé 23 activités, dont le Gala Grand Richelois, qui vise à encourager l’entrepreneuriat régional. Plus de 1777 participants ont pris part à différentes activités tout au long de l’année. De plus, en avril, la troisième édition du Salon week-end santé a connu un franc succès avec plus de 80 exposants et des conférenciers de renom.



La saison 2017-2018 est repartie en force alors que la CCIVR a remis 15 000$ en bourse à des entrepreneurs en démarrage lors de sa soirée de lancement.