La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec Doc Services conseils, est fière de vous inviter au déjeuner-conférence avec Sébastien Sasseville, le 1er mai au Manoir Rouville Campbell.

La conférence intitullée de L’Everest au Sahara, Sébastien Sasseville vous expliquera comment il a dû se transformer pour survivre et conquérir. De plus, il partagera les principes acquis lors de son parcours pour instaurer et maintenir une culture d’agilité.

Vous serez conquis par cette présentation inspirante et vous recevrez plusieurs outils concrets pour la gestion du changement en entreprise.

La conférence débutera à 7 h 30 et se terminera à 9 h .

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 30 $ plus taxes pour les membres de la Chambres de commerce et d'industrie et de 45 $ plus taxes pour les non-membres.

Pour vous inscrire, visitez le www.ccicr.com ou composez le 450 464-3744, poste 203.