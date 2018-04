La CCIVR remet sa première « Trousse de bienvenue »

Le 26 avril dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR), représentée pour l’occasion par sa présidente, Me Marie-Claude Duval, en présence de M. Martin Dulac, maire de McMasterville ainsi que Mme Manon Roger, directrice générale du CLD Vallée-du-Richelieu et partenaire présentateur, a remis sa première « Trousse de Bienvenue ». Celle-ci a été offerte à Justine Alexandre d’Espace Blanc de Blancs de McMasterville, lauréate du Défi OsEntreprendre - Prix coup de foudre CCIVR.

La trousse de bienvenue regroupe des informations indispensables pour les nouvelles entreprises afin de connaître une intégration harmonieuse et un avenir prometteur à leur arrivée dans la Vallée-du- Richelieu.

Elle s'adresse à toute nouvelle entreprise avec pignon sur rue qui s'établit dans l'une des municipalités suivantes: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur- Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de- Beloeil.

Dans cette trousse, plusieurs éléments sont rassemblés afin de faciliter le démarrage et l'installation dans la région de chaque nouvelle entreprise, tels que :

une adhésion gratuite à la saison en cours de la CCIVR ainsi qu'une entrée gratuite pour un événement de réseautage

un dépliant avec de bonnes adresses pour des repas d'affaires ainsi qu'un certificat cadeau de 50$ chez l'un d'eux

un sac écologique réutilisable aux couleurs de la CCIVR

L’idée de la « Trousse de bienvenue » est née à la suite d’échanges interchambre des journées réseau de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

