Départ de Stéphane Legrand à la direction générale de la CCIHR

C’est avec regret que la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu annonce le départ de son directeur général, Stéphane Legrand, après 4 années couronnées de succès à la tête de la CCIHR.

Dans les prochaines semaines, monsieur Legrand poursuivra sa carrière en tant que directeur au sein de l’équipe du Journal Le Canada Français.

« J’ai accepté ce nouveau poste avec beaucoup d’enthousiasme, mais je ne pourrais passer sous silence que de quitter la Chambre de commerce me fait un petit pincement au cœur. Pendant les quatre dernières années, j’ai eu le grand privilège de rencontrer des gens d’exception, entrepreneurs aguerris ou en démarrage, et de constater que tous sont animés d’une même passion pour l’entrepreneuriat. Mon passage à la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu fut, sans contredit, une des expériences les plus enrichissantes que j’ai vécues sur le plan humain », a affirmé monsieur Legrand.

Le conseil d’administration de la CCIHR tient à souligner l’apport exceptionnel de monsieur Legrand à la chambre de commerce, qui sous son égide, est redevenue la référence des gens d’affaires de la région.

L’organisation souhaite le meilleur des succès à monsieur Legrand dans ses nouvelles fonctions et le remercie chaleureusement.

« La chambre de commerce est maintenant ce qu’elle est grâce à cet homme de cœur, qui considère la CCIHR comme sa propre entreprise et les entrepreneurs qui la composent comme de la famille. Stéphane est un homme rassembleur, professionnel et aimé de tous, que nous avons eu l’immense chance de côtoyer pendant 4 années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux défis! » - Audrey Bogemans, présidente de la CCIHR

« Je tiens à remercier les membres de la CCIHR pour leur confiance, les partenaires pour leur soutien, les employées de la permanence pour leur dévouement et le conseil d’administration pour sa confiance et pour son appui indéfectible. » - Stéphane Legrand

Rappelons que c’est sous la direction de monsieur Legrand, que la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a remporté le prix de la Chambre de commerce de l’année en 2016.

L’année suivante, à l’automne 2017, il a remporté les honneurs en tant que Cadre de l’année. Ces deux prix lui ont été remis par la Fédération des chambres de commerce du Québec.