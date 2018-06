Groupe Cambli soutient la Fondation du Cégep et le Département de génie mécanique par un don de 10 000 $ !

- Répondre aux besoins des entreprises en terme de ressources humaines et

de formation.

« Je suis heureuse de pouvoir contribuer à la formation de la relève de notre région. Il s’agit d’un enjeu primordial pour les entreprises. Je crois que notre contribution fait réellement une différence » explique madame Véronique Tougas, présidente de Groupe Cambli.

« La Fondation du Cégep a identifié ce projet comme étant porteur dans le cadre de ses deux dernières campagnes annuelles de financement. La technologie évolue rapidement, et ce projet permet aux étudiants d’obtenir une formation selon les plus hauts standards de l’industrie, à la fine pointe de la technologie » souligne pour sa part madame Chantal Denis, présidente de la Fondation.

La Fondation remercie chaleureusement Groupe Cambli et madame Tougas pour leur engagement et leur implication envers la Fondation, le Cégep et la relève de notre région.