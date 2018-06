La série Les Grands exportateurs COREX s’arrête à Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans le cadre des Événements COREX, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), en collaboration la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), Expansion PME et le Conseil Économique et Tourisme Haut-Richelieu (CETHR), présentait aujourd’hui un événement de la série Les Grands exportateurs COREX.

Cette série vise à mettre en valeur l’expérience d’entreprises exportatrices de différentes régions du Québec qui font rayonner l’ingéniosité et le savoir-faire québécois à l’étranger.

Les représentants de trois entreprises de la MRC du Haut-Richelieu, Meubles Mobican Furniture, Equiparc manufacturier d'équipement de parcs et Groupe Cambli ont pris la parole pour partager leur réalité et leur parcours avec leurs pairs, par le biais d’un panel animé par René Vézina, chroniqueur du journal Les Affaires et blogueur sur LesAffaires.com.

Lors de cet événement, la renégociation de l’ALENA, avec les questionnements qu’elle soulève pour les entreprises québécoises, était au cœur des échanges d’un panel en présence des experts Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand et chroniqueur au 98,5FM et Richard Ouellet, professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de l’Université Laval.

Trois entreprises partagent leur expérience

Au cours du panel sur l’exportation, Patrick Selmay, président de Meubles Mobican Furniture, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier résidentiel contemporain d’exception, a insisté sur l’importance d’offrir un produit adapté aux exigences du marché visé et de miser sur une bonne force de vente. Il a toutefois rappellé que pour avoir du succès à l’international, il est important de ne pas se servir du taux de change ponctuel comme d’un avantage concurrentiel.

Pour sa part, Nicolas Thuot, président-directeur général d'Equiparc manufacturier d'équipement de parcs, une entreprise dont la mission consiste à embellir les espaces publics en concevant et fabriquant du mobilier urbain alliant design, qualité et durabilité, a pu constater qu’une des clés de l’exportation est de se doter d’un plan stratégique qui repose sur ses forces, dans le but de maximiser ses ventes et ainsi mieux rentabiliser l’innovation de produit.

Martin Cousineau, vice-président, Ventes et développement des affaires du Groupe Cambli, qui conçoit, fabrique et entretient des véhicules blindés pour le transport de valeurs, de même que pour des interventions à haut risque, a quant à lui livré quelques conseils aux chefs d’entreprises présents pour les guider dans l’expérience de l’exportation. Selon lui, « pour prendre de l’expansion à l’international, il importe d’offrir un produit qui se démarque, d’entrer en contact avec l’ambassade et les délégués commerciaux canadiens, d’apprendre les us et coutumes de la région et du pays visé ainsi que de bien évaluer les forces et faiblesses de la compétition ».

Citations

« Aujourd’hui, les entreprises évoluent dans une économie mondiale; nos activités d’exportation constituent près de la moitié du PIB du Québec. Il apparaît par conséquent essentiel qu’elles se tournent vers des marchés extérieurs pour soutenir leur croissance. Animer des échanges sur l’ALENA est pour nous un acte indispensable qui s’inscrit dans la promotion du développement des relations économiques internationales, et avec notre série Les Grands exportateurs COREX, nous voulons donner aux entrepreneurs l’envie d’oser, de multiplier les occasions d’affaires et de partir à la conquête de nouveaux marchés ». - Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ



« Nos entreprises sont au cœur du dynamisme économique de notre territoire et nous sommes très fiers de chacun de leurs accomplissements. Chaque pas franchi dans le développement de nouveaux marchés sont autant de bonnes nouvelles pour la santé économique de notre région ». – Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu

« Un événement comme celui d’aujourd’hui met en lumière le potentiel des entreprises de la région. Il est important de les aider à identifier les opportunités d’exportation et à développer, consolider ou diversifier leurs marchés hors Québec en proposant des solutions qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs de croissance ». – Nicolas Thuot, président d’Expansion PME et président-directeur général d’Equiparc manufacturier d'équipement de parcs

La série Les Grands exportateurs COREX visitera plusieurs régions du Québec au cours des prochains mois et y mettra en valeur les succès d’entreprises locales.