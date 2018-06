Le PECEM présente son nouveau conseil d’administration

Le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) a tenu, le 14 juin 2018, sa première Assemblée générale annuelle (AGA) au Centre culturel Humania Assurance à Saint-Hyacinthe.

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient inscrites à cette journée consacrée à l’économie sociale. La journée a débuté avec une conférence offerte en collaboration avec le Centre d’expertise et d’accompagnement en innovation sociale (CERESO).

Cet événement marque notamment la formation d’une nouvelle composition du Conseil d’administration (C.A.) du PECEM annoncée en après-midi. Le C.A. accueille deux nouveaux membres, soit Tania Szymanski du Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi, ainsi que Jean- François Lessard de l’entreprise collective Autonomik!. De plus, Nancy Annie Léveillée de la Colonie des Grèves de Contrecœur et Yves St-Arnaud des Ateliers Transition Inc ont renouvelés leurs mandats.

Le C.A. peut également toujours compter parmi ses administrateurs Marie-Pier Beaudoin du CLD de Pierre-De Saurel, Steve Carrière de la MRC des Maskoutains, Mélanie Gauthier du Centre de la petite enfance Franquette la grenouille, Bruno Lavoie de la MRC de Marguerite D’Youville, Michael W. Savard de la Coop Telsys Solutions, Daniel Vermeersch de la Corporation Gens au travail ainsi que Suzanne Roux, en tant qu’observatrice, du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

« Nous sommes heureux de profiter d’un conseil d’administration diversifié autant au niveau de la représentation territoriale que des forces personnelles des administrateurs», souligne Lysanne Croteau, directrice générale du PECEM. « Le PECEM est fier des ses accomplissements réalisés au cours de la dernière année et le fait de pouvoir toujours compter sur conseil d’administration fort ne peut être que prometteur pour la livraison de notre nouveau plan d’action », ajoute-t-elle. « La conférence et l’atelier offerts aux participants en matinée a d’ailleurs bien amorcé la nouvelle année en permettant aux entreprises de mieux saisir l’importance de bien structurer la commercialisation de leurs entreprises », conclut Lysanne Croteau.

En avant-midi, la professeure-chercheuse au CERESO Isabelle Deslauriers, a animé un atelier de réflexion stratégique axé sur les facteurs de succès et de performance destiné aux entreprises d’économie sociale. Un suivi personnalisé auprès des organisations participantes a permis à ces dernières d’identifier leurs forces et faiblesses et de s’orienter vers la réussite de leurs défis respectifs. Le PECEM offrira d’ailleurs à l’automne un programme de perfectionnement à la commercialisation, ProPul-C, pour venir appuyer les entreprises dans ce processus.