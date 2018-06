Fête du Canada: ouvert ou fermé?

Le 1er juillet prochain marquera l’anniversaire du Canada. Pour l’occasion, des milliers de personnes seront en congé le lundi 2 juillet. Qu’en est-il des commerces, seront-ils ouverts ou fermé?

Débutons, dans un premier temps, par ce les commerces et services qui seront accessibles. Parmi eux, on peut nommer les transports en commun (horaire modifié), les écocentres, les pharmacies, les marchés publics, la majorité des succursales de la Société des Alcools du Québec, les épiceries, les restaurants, les stations-service et les dépanneurs.

Au niveau des fermetures, elles toucheront surtout les magasins à grande surface, les centres commerciaux, les banques et caisses (2 juillet), les bureaux gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral), les cours municipales et Postes Canada.

Notons qu’il est toujours préférable de vérifier avant de vous rendre quelque part. Même si le commerce est ouvert, il se peut que son horaire soit modifié à cause de la Fête du Canada.