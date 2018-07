Stratégie d’entreprise : comment optimiser ses coûts ?

Texte commandité

L’optimisation fait désormais partie du vocabulaire de tout entrepreneur en quête de performances. Elle apparaît à tous les niveaux de l’entreprise : plus les services deviennent performants, plus entrepreneurs et clients y trouvent tous deux leur compte.

Qu’est-il possible d’optimiser dans l’entreprise ?

De nombreux postes sont concernés par les possibilités d’optimisation en entreprise, tandis que d’autres, par exemple l’approvisionnement en matières premières ou l’acheminement, ne recèlent pas autant de marge de manœuvre. L’optimisation des coûts peut par exemple se situer aux niveaux suivants :

Des achats (acquisitions, matériels, consommables, etc.)

De la chaîne de production

Du stockage

Des emballages et du recyclage

De la flotte d’entreprise

De la performance globale

Des systèmes d’information

La dématérialisation est un exemple valable d’optimisation des coûts des systèmes d’information actuels.

Optimiser ses coûts par l’externalisation de services

Dans la réalité économique québécoise où la main-d’œuvre se raréfie, l’optimisation des performances passe par des solutions faisant appel à ce qui existe bel et bien sur le marché. Faut-il, par exemple, avoir un CFO à plein temps dans l’entreprise ou faire appel ponctuellement à un expert-comptable externe ?

Prenez un service de traduction à Montréal et vous aurez beaucoup moins à vous soucier d’une mise en marché à l’international. La qualité des documents sera garantie par le prestataire externe et vous obtiendrez des conseils et des indications précieuses sur les paramètres locaux qu’ils soient culturels ou socio-économiques.

Les systèmes d’information pourraient bénéficier des services de consultants externes couplés à une stratégie infonuagique permettant d’économiser sur les frais d’acquisition de matériel informatique, de sécurisation des données et de maintenance.

De plus en plus de solutions logicielles s’envisagent par abonnements dans cette nouvelle économie. Quantifier ses frais logiciels par poste de travail est une manière très efficace d’économiser sur les frais d’acquisition, de maintenance (notamment en cas d’incident technique) et de mise à jour.

L’optimisation des coûts marketing en entreprise

Les services marketing sont touchés de plein fouet par la nouvelle économie. Les jeunes pousses internet ont réinventé l’approche client et il faut désormais impérativement se familiariser avec des termes tels que :

Marketing digital

Mobile marketing

Inbound marketing

Webmarketing

Lead nurturing et Lead management