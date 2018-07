Un pilote d’hélicoptère propriétaire de Fromagerie Victoria à Thetford

De dire que Lee Vincent-Payeur est un homme d’action et de défi est un euphémisme. Le pilote d’hélicoptère aguerri, qui carbure à l’adrénaline et mord dans la vie, est maintenant à la tête de la Fromagerie Victoria de Thetford Mines.

Ce 9e restaurant de la bannière en forte croissance a ouvert ses portes au cours des derniers jours sur le boulevard Frontenac Ouest. Déjà bien au fait de la renommée de la Fromagerie, les premiers clients ne se sont pas fait attendre. L’engouement pour le fromage frais et les délicieux repas de la populaire chaîne est déjà ressenti.

« Les commentaires positifs sur cette chaîne familiale et les visites à Victoriaville, Warwick et Québec m’ont convaincu de devenir franchisé. Fromagerie Victoria est la version 2.0 des anciens casse-croûte où la nourriture était délicieuse et où il faisait bon passer un moment en famille. C’est exactement le genre d’établissement que j’affectionne, ça représente bien mes valeurs », précise M. Vincent-Payeur, papa de deux jeunes enfants, 4 mois et 2 ans.

Lee Vincent-Payeur est le fils du propriétaire de l’hôtel motel Balmoral et le petit-fils d’un dirigeant du Canadian Tire de Thetford Mines. Suivant les traces de ses prédécesseurs, il était destiné à devenir entrepreneur à son tour.

Après avoir acquis des compétences collégiales en comptabilité et en gestion, M. Vincent-Payeur a pris de l’expérience en restauration. Fort de ce bagage de connaissances, il se sentait fin prêt à relever un nouveau défi.

Le concept de la Fromagerie Victoria l’a rapidement intéressé et après avoir visité quelques succursales, il est entré en contact avec Nicolas Roux, directeur du développement des franchises.

« Le courant est passé tout de suite et nous n’avons pas mis de temps à en venir à une entente afin de concrétiser l’ouverture d’un restaurant à Thetford Mines. Thetford est un marché naturel pour nous et nous savons à quel point les gens d’ici aiment le fromage frais », affirme M. Roux.

Un succès immédiat

La belle température des derniers jours a permis aux Thetfordois de se familiariser avec le bar laitier qui contribue à la renommée de la Fromagerie depuis des lunes. Ils ont également été nombreux à profiter du fameux fromage frais du jour, de la fabuleuse poutine, des délicieux repas en menu du jour, des déjeuners exquis et des plats cuisinés maison prêts à emporter.

Le nouveau restaurant Fromagerie Victoria a été construit sur un terrain de 50 000 pieds carrés. Le restaurant occupe 5000 pieds carrés d’un édifice doté d’une superficie totale de 7 800 pieds carrés. Adjacent au restaurant, on a aménagé des locaux commerciaux de 2 800 pieds carrés disponibles à la location.

La Fromagerie Victoria

Fondée à Victoriaville en 1946, Fromagerie Victoria compte maintenant trois restaurants corporatifs situés à Victoriaville et à Lévis, ainsi que six franchises ouvertes au public en comptant celle de Thetford. La bannière a le vent dans les voiles et plusieurs autres restaurants devraient émerger à travers le Québec au cours des prochains mois.