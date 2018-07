Deux entreprises et un organisme public de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu ont reçu 2018 un Grand Prix santé et sécurité du travail lors d’une cérémonie qui a eu lieu au Club de golf St-Jean en mai dernier.

Les trois organisations ont été récompensées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour leurs réalisations dans la catégorie Innovation.

Petites et moyennes entreprises

PR’Eautech (Richelieu) I Le Protector

Pour puiser des échantillons d’eaux usées en vue de leur caractérisation, les travailleurs devaient auparavant retirer les couvercles des trous d’homme et effectuer leurs tâches directement au-dessus du trou, ce qui les exposait à des dangers de chute de hauteur. Pour remédier à la situation, un couvercle spécial nommé « Protector » a été créé. Un cerceau à la base du couvercle s’insère sur le trou d’homme et des ouvertures de différentes dimensions permettent aux travailleurs agenouillés en bordure du trou d’y introduire leurs instruments. Le risque de chute est complètement éliminé et le travail s’effectue en toute sécurité.

Grandes entreprises

Les Emballages Knowlton (Lac-Brome) | Station ergonomique au poste d’emballage

Dans le but de réduire les mouvements répétitifs des mains et des doigts pour les travailleurs affectés aux opérations d’emballage, une équipe d’ingénieurs et de techniciens a créé une solution pour rendre le poste d’emballage ergonomique. La mise en place d’un diviseur qui sépare les contenants en deux lignes de huit unités permet l’utilisation d’une poignée magnétique qui saisit seize contenants en une seule fois! Voilà une belle initiative en matière de prévention des troubles musculosquelettiques.

Organismes publics

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | Rampe de lavage pour décanteur

Pour diminuer le temps de travail que les techniciens passent en espace clos dans les décanteurs de l’usine de filtration, des rampes de lavage munies de buses ont été installées dans les décanteurs. Ces buses produisent des jets d’eau dans toutes les directions pour diluer les boues, réduisant la manipulation de boyaux auparavant utilisés pour ce faire. Grâce à cette innovation, le temps de travail en espace clos est passé de 60 heures à 12 heures par année.

