Chef d’entreprise : prenez-vous les bonnes décisions ?

Dans le contexte économique actuel, à forte concurrence qui plus est, la prise de décision est parfois difficile même si la santé de l’entreprise est bonne. La crainte de prendre des risques paralyse souvent le chef d’entreprise. Néanmoins, le développement des activités est nécessaire et pour cela il faut de l’innovation, du recrutement, de la réorganisation. Quelles solutions adopter ?

1.Savoir mesurer les risques

Il existe une méthode de réflexion qui fait ses preuves parce qu’elle permet une certaine distanciation de la prise de décision :

Analyser la situation,

Fixer des objectifs,

Imaginer les moyens de mise en œuvre,

Penser aux impacts de la décision prise, risques compris.

Agir.

Les doutes sont toujours mauvais pour la confiance des équipes, c’est un facteur de démobilisation. L’indécision peut même devenir un vrai risque. Si vous sentez par exemple le besoin de recruter un collaborateur, d’investir dans un nouveau secteur de marché, de vous développer à l’étranger, vous pouvez conforter vos prises de décisions avec les conseils d’un bureau comptable à Québec. Si l’action est réalisée dans le respect des finances, alors elle devient possible et raisonnable.

2.S’entourer de conseils

Se tromper en revanche peut coûter cher à l’entreprise. Il en est ainsi d’un recrutement raté par exemple. Outre la perte de temps en formation, vous aurez perdu de l’argent. Faites-vous aider de professionnels pour la sélection, l’entretien et le choix du bon candidat. Cette procédure accélèrera l’arrivée de nouvelles compétences et, avec elles, d’idées novatrices pour l’entreprise.

3.Suivre son intuition

L’intuition est souvent la bonne voie, celle qui vous a probablement guidée pour la création de votre entreprise ou dans votre vie privée. Pour favoriser cette intuition, il faut cependant ne pas perdre de vue l’essentiel. Or le plus souvent, l’accumulation des informations finit par masquer ce qui est important. Il faut donc éviter les trop grandes masses d’informations impossibles à gérer et prendre du recul. Diminuez le stress induit par une balade dans un parc ou différez votre décision au lendemain. Comme le dit l’adage, la nuit porte conseil. On a le plus souvent le matin au réveil des idées lumineuses.

4.Communiquer son enthousiasme

L’enthousiasme est le meilleur moyen de fédérer ses salariés, les investisseurs et les fournisseurs. Savoir susciter les échanges, écouter les objections, argumenter sont la clé des prises de décisions.

Un bon manager doit savoir prendre les bonnes décisions à tout moment. Il lui faut agir avec méthodes en s’appuyant sur les conseils des experts.