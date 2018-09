Y-a-t-il de la drogue ou de l'alcool dans votre milieu de travail?

Vous êtes peut-être comme 85 % des employeurs et vous êtes inquiet de la présence de drogues dans votre milieu de travail? La légalisation du cannabis sera effective le 17 octobre prochain. Si oui, faites comme plus de 4500 personnes on fait à ce jour et venez suivre une formation accréditée par Emploi Québec depuis plus de 5 ans déjà.

Au fil des ans, Alco Prévention a fait ses preuves comme le mentionne les témoignages ici.

"Dans le cadre de mon travail, on me demande souvent quelle est la première étape suggérée afin de mieux comprendre le sujet et ses impacts. Je suggère à chaque fois de débuter par notre webinaire. Il vous indiquera les étapes à suivre et nous vous guiderons pas à pas. Notre objectif est de vous dresser un bon portrait de la situation", précise Katrine Rouleau de Alco Prévention.

Parmi les sujets abordés lors de ce webinaire:

- Puis-je tester un employés que je soupçonne sous l'effet de la drogue?

- Quels sont mes droits en tant qu'employeur?

- Quelles sont mes obligations?

- Quels sont les droits de mes employés?

-Quelles sont leurs obligations?

- Comment puis-je faire de la prévention et bien me préparer à cette réalité?