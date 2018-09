4 étapes pour créer un beau site web d'entreprise

Comment ressortir du lot parmi les centaines de millions de sites internet? En tant qu'entreprise, votre site web doit être facile à naviguer, clair dans ses objectifs, en plus d'être beau en matière d'esthétique.

Voilà les principaux critères qui passent par la tête des utilisateurs. Bien que ceux-ci n'effectuent pas toujours ce jugement de façon consciente, si un de ces éléments fait défaut, vous aurez plus de mal à faire bonne impression. Par la suite, ces visiteurs auront moins tendance à revenir sur votre site et à devenir des clients fidèles.

Alors, comment s'y prendre pour créer un site web d'entreprise qui répond aux trois objectifs, plus spécifiquement à celui de l'aspect esthétique? Nous avons divisé ce processus en quatre étapes principales qui vous aideront à organiser la marche à suivre.

1) Design du site web: créer une identité visuelle adaptée à votre marque

Votre entreprise a déjà certainement une base d'identité visuelle. Celle-ci se retrouve dans votre logo, votre documentation, vos courriels et tous les autres éléments de ce type. Quelles sont les couleurs? Quelle est la typographie?

Si votre identité visuelle vous plait, celle-ci devrait se poursuivre dans le design de votre site internet. Au

contraire, si vous avez besoin de changement, profitez de cette opportunité pour créer une représentation graphique mieux adaptée à vos goûts.

Pour le design de votre site web, vous devrez choisir si vous préférez une esthétique minimaliste ou plus dynamique. Vous pourrez aussi sélectionner les polices d'écriture, les couleurs, le type d'image et la manière dont les éléments sont disposés sur les pages.

2) Créer une navigation intuitive

Ce point pourrait sembler étonnant dans une liste consacrée aux considérations esthétiques mais il trouve bien sa place. En fait, la navigation intuitive consiste à s'assurer que les visiteurs sont en mesure de trouver facilement ce qu'ils recherchent. La question esthétique est donc tout à fait pertinente car un site au design confus sera considéré comme moins beau qu'un site où tout est simplifié.

Prenez le temps de créer une arborescence simple et assurez-vous surtout que votre page d'accueil et votre menu soient clairs et épurés. Retirez les éléments superflus et faites beaucoup de tests avant la mise en ligne permanente.

Vous pouvez aussi effectuer des tests A/B pour voir quelle version de votre site obtient les meilleurs résultats.

3) S'assurer que les pages sont adaptées aux téléphones et aux tablettes

De plus en plus de gens naviguent sur internet avec des tablettes ou des téléphones intelligents. De ce fait, si votre site web n'est pas adapté pour ces appareils, vous perdrez beaucoup de visiteurs. En effet, lorsqu'une personne atterrit sur un site et voit que celui-ci ne fonctionne pas bien, ils auront tendance à le quitter rapidement. De plus, ce genre de problème affecte aussi l'aspect esthétique du site car les éléments sont souvent croches, trop petits, trop grands et déformés.

Ainsi, vous devrez créer un design "responsive", qui s'adapte à la taille des écrans et qui est aussi intuitif

que celui qui se trouve sur votre site en version "desktop".

4) Réfléchir à l'emplacement du contenu écrit

Les gens ont tendance à vouloir mettre le plus de contenu écrit possible, que ce soit pour mousser le SEO ou pour fournir des informations très détaillées aux visiteurs. Par contre, ce n'est pas toujours une bonne idée car la mise en page peut vite devenir encombrante. Il faut être très stratégique dans sa manière de disposer le contenu écrit. D'ailleurs, sur la page principale, il est préférable d'éviter les gros blocs de texte.

Le contenu écrit dense devrait être réservé à d'autres pages, où les gens savent dans quoi ils s'embarquent. Vous devrez aussi bien séparer les paragraphes et ajouter du contenu visuel pour rendre les textes plus dynamiques et agréables à lire.

En cette époque où la capacité d'attention des gens raccourcit sans cesse, il faut adapter son site web pour faire en sorte que la quantité de texte ne soit pas intimidante. Sans pour autant omettre des informations importantes, vous devrez placer le contenu écrit de manière à ce que les gens trouvent vite les renseignements qu'ils recherchent.

B2BQuotes