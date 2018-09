La CCIVR lance l'année 2018-2019 en grand

C’est mercredi dernier, le 19 septembre, que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu sa Soirée de lancement, sous le thème Grand prix, en collaboration avec le Groupe Lepelco, à l’Hôtel Trois Tilleuls de St-Marc-sur-Richelieu.



La Soirée, qui a été un réel succès, a débuté en force avec une apparition surprise de Michel Barrette, propriétaire de l’Hôtel, qui est venu souhaiter la bienvenue aux 120 personnes présentes et en a profité pour raconter quelques anecdotes suivant le thème de la soirée, qui ont été très appréciées de tous.



Me Marie-Claude Duval, présidente de la CCIVR, et Julie La Rochelle, directrice générale, se sont ensuite adressées au public en présentant les membres du conseil d’administration, ainsi que l’équipe permanente de l’organisme. C’est avec beaucoup de fierté que Mme La Rochelle a présenté les principales orientations de l’année : l’ouverture aux autres chambres de commerce, la collaboration avec d’autres acteurs du milieu, la bonification de l’offre, ainsi que le rapprochement et l’écoute des membres. S’en est ensuite suivi l’annonce des partenaires annuels de la CCIVR, soutenue par un discours inspirant de Mme Caroline Harrison, du Groupe Lepelco, grand partenaire annuel de la chambre.



Bonification de l’offre de services aux membres



Kim Benny, coordonnatrice au développement et services aux membres, est, quant à elle, venue parler des nouveautés pour les membres et des différentes stratégies pour agrandir le réseau d’affaires de ceux-ci. Notamment avec à la mise en place du 5 à 7 «Amène un nouveau» le 3 octobre prochain, ainsi qu’avec plusieurs autres projets dont le lancement de la campagne «fier membre de la CCIVR», le nouveau programme de parrainage, la trousse de bienvenue pour les nouvelles entreprises, les cellules d’affaires, ainsi que les formations.



Activités 2018-2019



Le dévoilement des activités, fait par Marie-Claude Lizée, coordonnatrice aux communications et événements, a suscité beaucoup de réactions de la part des convives, qui étaient très enthousiastes de constater les nombreuses activités variées, dont quelques nouveautés.



En effet, la CCIVR propose cette année plus d’une vingtaine d’activités, pour tous les goûts, besoins et types d’entreprises. En plus des 5 à 7, des cocktails dinatoires et des soirées à thèmes, quatre conférences sont présentées, avec les conférenciers de renom Geneviève Everell, Guillaume Lemay- Thivierge, David Côté, ainsi que Sylvain Guimond.

Cette dernière conférence est d’ailleurs offerte en association avec la Chambre de commerce de la Grande région de St-Hyacinthe. Deux activités seront aussi offertes en partenariat avec la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, soit une activité de Lasertag, ainsi qu’un souper tournant.



Mme Lizée a laissé place à la directrice générale qui a annoncé avec un grand plaisir trois événements d’envergure : Le rendez-vous entrepreneurial, les Grands exportateurs, ainsi que la cinquième édition du Salon week-end santé.



Bourse des étoiles



La soirée s’est terminée avec le dévoilement des lauréats de la Bourse des étoiles. En avant les Filles! s’est classée en troisième position, Médicor Lab en deuxième et c’est Espace Blanc de Blancs qui a remporté la première position. Les trois boursiers se sont vus remettre chacun une bourse de 5000$ en argent, une formation en vente de VentAction, une campagne publicitaire dans l’Oeil Régional, ainsi qu’un soutien et de l’équipement informatique des Solutions One Sky.

L’entreprise C30M Mont-Saint- Hilaire, qui est passée près de monter sur le podium, a eu la surprise de recevoir une année de mentorat de la part du CLD Vallée-du-Richelieu. C’est cette même entreprise qui a remporté le prix coup de cœur du public, selon les votes récoltés en ligne au cours des dernières semaines.



Pour plus d’information sur la programmation 2018-2019 de la CCIVR, consultez le www.ccivr.com.