Le rendez-vous des chercheurs d'emploi c'est aujourd'hui

C'est aujourd'hui, le mercredi 3 octobre que se tient le Salon de l'emploi de Vaudreuil-Soulanges, au Pavillon sur le lac du Château Vaudreuil.

Jusqu'à 20h, les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer près d'une cinquantaine d'employeurs. Plus de 800 postes sont offerts, dans plusieurs secteurs d'activité dont l'alimentation, le transport, le commerce de détail, la construction et bien plus.

La Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges, qui organise l’événement, innove également cette année en proposant un Salon virtuel de l’emploi le 4 octobre de 10 h à 14 h. Il s’agit d’un rendez-vous complémentaire au Salon de l’emploi Vaudreuil-Soulanges pour les entreprises et les chercheurs d’emploi du territoire.

De plus, en visitant le Salon, vous aurez accès au babillard d’offres d’emploi qui rassemble les postes à pouvoir parmi les exposants présents ainsi qu’à des tablettes électroniques et ordinateurs pour consulter les offres du site Placement en ligne.

