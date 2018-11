Place au Rendez-vous entrepreneurial – Vision main-d'œuvre, le 22 novembre prochain

Le Centre d’aide aux entreprises Rive-Sud, le Centre local de développement de La Vallée-du-Richelieu, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie ainsi que la Ville de Beloeil, partenaires de l’événement, s’unissent pour inviter les employeurs de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et des environs au Rendez-vous entrepreneurial – Vision main-d'œuvre, le 22 novembre prochain, au Sodanse, à Beloeil.

« Alors que tous reconnaissent que les défis liés à la main-d’œuvre sont des enjeux de taille pour les entreprises, les organisations du milieu se sont unies afin d’offrir aux employeurs de la MRC de La Vallée-du-Richelieu une journée consacrée à la recherche de solutions concrètes. Que ce soit des représentants de petites entreprises de trois employés ou de plus grandes de 200 et plus, des secteurs du commerce de détail, du service ou de l’industrie, tous y trouveront des outils répondant à leurs besoins », mentionne Mme Jocelyne Béland, directrice du Centre local d’emploi de La Vallée-du-Richelieu.

Oser faire autrement

À la suite de la présentation du portrait régional du marché du travail, quatre employeurs viendront présenter leur style de gestion basé sur une culture d’entreprise visant le bonheur au travail de leurs employés, soit MM. Luc Bertrand (Accès location), Benoît Brunel (Tootelo Innovation inc.), Martin Delarosbil (La Recharge.ca) ainsi que Mme Nathalie Lehoux (Pacini).

Travailler avec la diversité

Lors d’un atelier-plénière dirigé par M. Bastien Lamontagne, conseiller en gestion de la diversité en entreprise, les participants pourront approfondir des études de cas d’entreprises qui ont vécu des problématiques de gestion des ressources humaines. Simultanément, dans le cadre du salon des exposants, les partenaires en employabilité du territoire présenteront des outils pouvant être utiles aux employeurs en lien avec différentes clientèles.

L’intelligence artificielle, cet ami mal compris

En fin de journée, les participants auront le privilège d’entendre M. Jean-François Ouellet, professeur agrégé au département d’entrepreneuriat et d’innovation à HEC Montréal, qui viendra démystifier l’intelligence artificielle afin que tous puissent en tirer profit.

Cette journée sera animée par Mme Anne Marcotte, entrepreneure, conférencière, animatrice et productrice bien connue au Québec.

Soulignons que l’événement est rendu possible grâce au partenariat du Centre d’aide aux entreprises Rive-Sud, du Centre local de développement de La Vallée-du-Richelieu, de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée- du-Richelieu, de la Ville de Beloeil et de la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie.

Pour connaître la programmation complète et se procurer des billets, consultez le site https://visionmaindoeuvre.eventbrite.ca. Notez que les places sont limitées.