Moneris constate une augmentation de dépenses de 10% pendant le Vendredi Fou au Québec

Une semaine s’est écoulée depuis l’un des week-ends de magasinage les plus achalandés de l’année et les données de dépenses de Moneris – la plus grande entreprise de paiements crédit et débit au Canada – démontrent que le Vendredi Fou de cette année a dépassé celui de l’année dernière au Canada, avec les dépenses en hausse de 6% dans l’ensemble du pays.

Les données ont également révélé des informations intéressantes concernant, entre autres, les données des différentes provinces, la montée des paiements sans contact dans des régions plus éloignées et les habitudes d’achat des Canadiens pendant le temps des fêtes :