Qui a dit que l'industrie minière ne profitait pas à la Montérégie?

La Montérégie est beaucoup plus près de l’industrie minière qu’on peut le croire. C’est ce que révèle une nouvelle étude de l’Association minière du Québec (AMQ) sur les retombées économiques de l’industrie minière au Québec. Ces données sont les plus récentes et les plus représentatives de la contribution de l’industrie minière à l’économie du Québec.

Bien que les régions dites minières récoltent la plus grande part des retombées économiques, les grands centres tirent largement profit de la mise en valeur des ressources minérales québécoises. À titre d’exemple :

Les résidents de la Montérégie représentent le troisième bassin de travailleurs avec près de 4 000;

La Montérégie est troisième en ce qui a trait au nombre de fournisseurs avec 485;

Avec près d’un milliard de dollars de dépenses effectuées sur son territoire, l’île de Montréal est la troisième région en importance pour les dépenses totales des sociétés minières.

Et les gouvernements dans tout ça?

Une question revient souvent : combien les gouvernements reçoivent-ils de la mise en valeur des ressources minérales. La réponse : plus d’un milliard de dollars annuellement. Plus précisément, ce sont 961,5 millions de dollars qui ont été versés au seul gouvernement du Québec en 2016, sans compter l’impôt sur le revenu des sociétés. À cela s’ajoutent 426,8 millions de dollars pour le gouvernement du Canada.

Autre fait saillant : plus de femmes et d’autochtones sont employés par l’industrie minière que par le passé. L’objectif des sociétés minières est d’ailleurs d’augmenter ces proportions au fil des ans, ce qui contribuera inévitablement à répondre aux importants besoins de main-d’œuvre anticipés pour les années à venir.

Les retombées économiques en bref

8,5 milliards de dollars en dépenses totales des sociétés minières au Québec :

3,2 milliards en Abitibi-Témiscamingue

2,1 milliards sur la Côte-Nord

970 millions sur l’île de Montréal

40 540 emplois générés ou maintenus (directs, indirects et induits) :

15 000 en Abitibi-Témiscamingue

6 130 sur la Côte-Nord

3 800 en Montérégie

96 500 dollars en salaire moyen dans les opérations minières

3 950 fournisseurs de l’industrie minière au Québec

1 240 en Abitibi-Témiscamingue

715 sur l’île de Montréal

485 en Montérégie

962 millions de dollars versés au gouvernement du Québec, sans compter l’impôt sur le revenu des sociétés

Citations

« Tous conviendront que l’industrie minière québécoise est un acteur de premier plan pour le développement socio-économique du Québec. C’est vrai pour les régions ressources évidemment, mais ce l’est aussi pour les grands centres. Cette étude démontre hors de tout doute que le Québec s’enrichit grâce aux activités des sociétés minières. »

« L’industrie minière contribue de façon significative à la qualité de vie de la population, que ce soit par ses apports aux communautés d’accueil ou par ses contributions aux différents paliers de gouvernement. », indique Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’AMQ.