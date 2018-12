Le milieu municipal invité à faire connaître ses projets innovants!

Les lauréats seront dévoilés lors des prochaines assises de l’UMQ, qui se tiendront à Québec du 9 au 11 mai 2019 et qui seront particulièrement remarquables, puisque ce sera l’année du centenaire de l’Union.« Depuis sa création, il y a maintenant 15 ans, le mérite Ovation municipale met en lumière les initiatives locales novatrices qui répondent aux besoins évolutifs de la population et aux enjeux émergents. Cette année encore, le milieu municipal est invité à partager ses bons coups et ses projets inspirants pour améliorer la qualité de vie de l’ensemble des citoyennes et citoyens », a déclaré monsieur Alexandre Cusson, président de l’Union et maire de Drummondville.Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l’UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités qui ont mis de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s’adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu’aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.Au cours des 14 premières années du concours, plus de 840 projets ont été présentés et plus d’une centaine d’entre eux ont été primés. Lors de l’édition 2018, pas moins de 88 projets innovants ont été soumis par plus d’une cinquantaine de municipalités, MRC et organisations municipales. Le résumé de plusieurs d’entre eux peut d’ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l’innovation municipale du site Web de l’UMQ.Alors que le concours célébrera en 2019 ses 15 ans d’existence, plusieurs nouveautés seront au menu. Les catégories ont notamment été revues et une huitième a été ajoutée :