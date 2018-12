L'entreprise Soleno remet 45 000$ à la Fondation du cancer du sein du Québec

Au lendemain de la campagne de financement « Cultiver la santé », c’est mission accomplie pour Soleno, qui s’apprête à remettre 45 000 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec! La campagne, qui s’est déroulée sur un peu plus de deux mois, a non seulement permis d’atteindre les objectifs financiers fixés, mais a dépassé les attentes de tous en déclenchant une vague de sensibilisation unique.

Pour la campagne « Cultiver la santé », l’entreprise Soleno, qui est passée maître dans l’art de bousculer les conventions, a transformé son produit phare — un rouleau de drain de 4 pouces noir de 1,2 km de long — en un tuyau de la couleur du ruban rose, pour un total de 960 km de drains agricoles au service de la cause.

Soleno, le premier maillon d’une grande chaîne de solidarité

Si chaque mètre de drain rose vendu a contribué à lutter contre la maladie, la campagne visait aussi à sensibiliser la population à la cause, et à engendrer un mouvement de solidarité qui dépasse le geste individuel. Une stratégie qui s’est avérée un franc succès.

Ayant pris racine au cœur de l’entreprise, le mouvement s’est rapidement propagé parmi tous les employés — qui ont sauté à pieds joints dans l’aventure et se sont impliqués activement tout au long de la campagne —, et ses effets se sont fait ressentir jusqu’à la Fondation :

«Le bilan est extraordinaire! [...] On reçoit énormément d’appels de gens qui veulent savoir comment l’argent est réinvesti, comment ils peuvent aider, qu’est-ce qu’on offre comme services… [La campagne] nous a permis de démontrer à quel point on est présent pour cette communauté-là qui souffre.», indique Nathalie Tremblay, MBA et Présidente-directrice générale de la Fondation.

« On le voit déjà, et on a déjà reçu des appels. On a déjà de nouveaux partenaires qui veulent s’engager, qui ont vu ça et qui ont dit que c’était fabuleux. Et dans des secteurs complètement différents, c’est ça qui est extraordinaire! »

Une lutte qui n’est jamais terminée

Bien qu’une manche de plus soit remportée, lorsqu’il est question de cancer du sein, la bataille n’est jamais terminée. Soleno, qui n’en est pas à son premier geste de générosité dans sa communauté, le sait bien. C’est pourquoi, au-delà de signer un chèque, il importait à l’entreprise de poser un geste d’éclat qui allait avoir des échos partout dans la région.

« C’est ça aussi que Soleno voulait faire. Ramasser de l’argent, oui, bien sûr, mais rappeler aux gens que cette lutte-là, elle n’est pas terminée. Qu’il y a encore des victimes, des femmes, des hommes et toute leur famille, et qu’il faut continuer à les appuyer », conclut pour sa part Errol Duchaine, porte-parole de la campagne « Cultiver la santé »

Pour faire un don à la cause ou pour revoir les détails de la campagne, visitez le cultiverlasante.ca.