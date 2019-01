La présidente de la CCIVR bâtit l'avenir

Jeudi dernier, le 17 janvier, Me Marie-Claude Duval, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR), a tenu une soirée de réseautage gratuite pour les gens d’affaires de la région, sous le thème Bâtir l’avenir, aux Industries Bonneville à Beloeil.

La Soirée, présentée par la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, a été un réel succès avec 140 participants qui ont eu la chance de rencontrer Me Duval, ainsi que les autres membres du conseil d’administration et de la permanence.

Le thème de la soirée, Bâtir l’avenir, a bien été souligné lors de l’allocution de la présidente qui a présenté les grandes orientations de la prochaine année, ainsi que les projets à venir. «Je suis à la présidence depuis déjà 1 an et demi et je peux vous dire que nous avons travaillé fort pour construire des fondations solides pour notre avenir», a affirmé Me Duval. En effet, un changement de culture organisationnelle a été mis en place dans la dernière année.

La présidente a fait part de quelques projets à venir pour l’année 2019, tous orientés vers le futur. Tout d’abord, les énoncés de mission-vision-valeurs seront travaillés à nouveau afin de mettre à jour la planification stratégique. La Chambre continuera de travailler avec les acteurs du développement socio- économique de la région et s’impliquera de plus en plus dans des dossiers plus politiques, dans le but de défendre les intérêts de ses membres.

Les convives ont aussi appris lors de cet événement que la CCIVR se donne l’objectif d’obtenir l’accréditation avec distinction des chambres de commerce du Canada en 2020. «Cette accréditation nous permettra de vous offrir une chambre saine, lumineuse et vivante!» a confirmé Marie-Claude Duval.

M. Dany Bonneville, co-président des Industries Bonneville, était présent avec plusieurs membres de sa famille, ainsi que des employés pour accueillir chaleureusement les invités dans le Centre du design des bureaux de Beloeil. M. Bonneville a pris parole et a souligné l’importance de l’implication des entreprises au sein de causes et a proposé aux entrepreneurs de devenir des initiateurs de changement. Fier de sa région, M. Bonneville a poussé plus loin sa réflexion en proposant que la Vallée-du-Richelieu devienne, «pourquoi pas, une région de Change makers». La soirée s’est terminée avec une visite des installations de l’entreprise phare de la région.