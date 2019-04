Un premier forum économique dans la Vallée-du-Richelieu

Comme annoncé en campagne électorale, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et leader parlementaire du gouvernement, tiendra le 13 mai prochain le premier forum économique de la Vallée-du-Richelieu sous le thème Notre vallée en essor: portrait des ressources et pistes d’action.

Le 13 mai prochain, plusieurs acteurs économiques locaux et régionaux seront invités à s’adresser aux gens d’affaires de la région dans le cadre du premier forum économique de la Vallée-du-Richelieu. « J’avais déjà fait mention de mon désir de nourrir la synergie et la concertation économique au niveau local. Après avoir pris le pouls d’entrepreneurs et de groupes d’intérêt, nous avons conclu qu’en premier lieu, il fallait organiser un grand rendez-vous à l’échelle locale pour faire un état des lieux et présenter les différentes ressources offertes aux gens d’affaires qui souhaitent développer davantage leur entreprise », explique Simon Jolin-Barrette, qui a retenu Notre vallée en essor : portrait des ressources et pistes d’action comme thème de ce premier forum.

Dès le départ, monsieur Jolin-Barrette souhaitait impliquer Investissement Québec dans ce processus. « La Coalition Avenir Québec prône depuis longtemps des ajustements dans la mission de cette organisation afin qu’elle prenne part encore plus activement au développement économique des régions », indique-t-il. Ce forum économique tombera donc à point nommé, puisque c’est au courant du mois d’avril que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, présentera les nouvelles orientations d’Investissement Québec. « Il y aura une ressource d’IQ, sur place, mais j’ai aussi convié mon collègue ministre à venir nous présenter sa vision d’avenir pour le développement économique du Québec. » Emploi Québec, le Centre d’aide aux entreprises, le Centre local de développement, Expansion PME et la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu seront aussi représentés pour faire connaître l’étendue de leurs services aux gens d’affaires. « Il y a beaucoup de ressources et de services méconnus offerts par différents organismes. Ce sera intéressant pour les gens d’affaires de constater l’étendue des options qui s’offrent à eux pour développer leur entreprise », ajoute monsieur Jolin-Barrette. « Le tout sera suivi d’une période d’échange et de réflexion: maintenant que nous avons un portrait des outils en place, quelles sont les prochaines interventions nécessaires pour activer encore davantage le développement économique de notre région. »

Ce premier forum économique se tiendra au centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine, à Otterburn Park, le 13 mai prochain, de 9h à midi. Les gens d’affaires de tous les milieux sont invités à y assister. Puisque le nombre de places est limité, ils sont invités à réserver un billet, gratuitement, à l’adresse suivante: forumeconomique.eventbrite.ca. La programmation est également disponible sur ce site.