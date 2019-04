Un projet locatif avec offre de services hôteliers verra le jour en bordure du Richelieu

La directrice générale de l’hôtel Rive-Gauche de Beloeil, Nathalie Cadieux, le vice-président exploitation multi résidentielle de Cogir Immobilier, Jean-Marc Bélanger, ainsi que le maire suppléant de Beloeil, Réginald Gagnon, se sont réunis le jeudi 25 avril pour procéder à la pelletée de terre officielle lançant la construction de l’immeuble A de Rive Gauche Appartements-Services.

« Ce projet de construction offrira 30 nouvelles unités locatives qui viendront s’ajouter aux 64 déjà construites. Compte tenu du franc succès des deux premiers immeubles, nous sommes très heureux de pouvoir offrir des unités additionnelles et ainsi faire profiter un plus grand nombre de gens des avantages liés à vivre au cœur de ce premier projet résidentiel avec offre de services hôteliers, au Québec » a souligné madame Nathalie Cadieux.



Les résidents de ce grand projet bénéficieront d’un confort clé en main. En effet, en plus des espaces de vie fonctionnels et contemporains de 1, 2 ou 3 chambres, de la vue imprenable sur le Richelieu et le Mont St-Hilaire, de la piscine, de l’accès à la salle d'exercices de l’hôtel et des services de conciergerie et de maintenance, les résidents auront la possibilité de devenir membre du Club Signature Rive Gauche, et ainsi profiter d’une panoplie de services exclusifs tels qu’un comptoir de réception pour service postal, l’ouverture d’un compte client pour les services hôteliers à la carte, la priorité de réservation pour le Bistro Culinaire Le Coureur des Bois, et bien plus!