Nouvelle expansion pour Dunton Rainville à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le cabinet d’avocats et notaires Dunton Rainville aura maintenant pignon sur rue à Saint-Jean-sur-Richelieu. En effet, en intégrant l’équipe de Madore & Cadieux avocats, situé au 202, rue Richelieu, dans le Vieux Saint- Jean, Dunton Rainville sera désormais en mesure d’offrir à la clientèle de la région, non seulement des services juridiques de pointe en droit de la famille, mais également l’ensemble des services juridiques et de notariat.

« Nous sommes très fiers de poursuivre notre expansion à Saint-Jean-sur-Richelieu et d’accueillir parmi nous une équipe dynamique de professionnelles chevronnées dont la réputation n’est plus à faire », précise Me Yanick Tanguay, vice-président du Conseil de direction de Dunton Rainville. « Nous sommes convaincus que cette intégration saura contribuer de manière significative à l’optimisation de nos services et au développement de nos affaires », a-t-il conclu.

Des avocates reconnues dans leur domaine pour leur efficacité et leur diligence

C’est en 2002 que Me Nathalie Madore et Me Suzanne Cadieux, maintenant retraitée, se sont unies pour fonder le cabinet du même nom. Madore & Cadieux regroupe aujourd’hui huit personnes dont les quatre avocates suivantes :

Me Nathalie Madore

Me Marie-Claire Blouin

Me Audrey Tougas-Dumesnil Me Laurence Des Granges

« Nous sommes très heureuses de pouvoir poursuivre notre pratique au sein d’un cabinet de l’envergure de Dunton Rainville, ce qui nous permettra d’avoir accès à une expertise juridique beaucoup plus étendue et variée, et ce, dans l’intérêt de nos clients », souligne Me Madore, ajoutant que cette démarche s’inscrit tout à fait dans la vision d’avenir qu’elle et ses collègues partagent.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant 215 personnes, dont plus d’une centaine d’avocats, notaires et conseillers en relations de travail répartis entre les bureaux de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, et maintenant, Saint-Jean-sur-Richelieu. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques, plus particulièrement en affaires commerciales, bancaires et immobilières, droit du travail, de l’emploi et immigration, droit public, municipal, scolaire et de la santé ainsi que droit civil, assurances, construction et familial. Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d’avocats de premier plan SCG Legal.