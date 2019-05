Dîner Femmes d’affaires : une rencontre avec quatre femmes inspirantes

C’est jeudi dernier, le 25 avril, que la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu a tenu son populaire Dîner Femmes d’affaires, présenté par Moïse & Lalonde-Piecharski Notaires au Manoir Rouville-Campbell. L’activité, créée il y a huit ans, a pour but de mettre en lumière des parcours inspirants de femmes d’affaires passionnées, de la région et de l’extérieur.

Cette année, la thématique de l’événement s’est arrêtée sur le monde du sport. C’est donc quatre panélistes entrepreneures, mais qui ont toutes évolué dans le monde sportif, qui ont partagé leurs parcours et expériences de vie aux participants qui étaient en très grand nombre avec plus de 100 personnes présentes.

Émilie Heymans était la première à partager son histoire des plus impressionnantes. La quadruple médaillée olympique utilise les forces qu’elle a acquises dans sa carrière de plongeuse professionnelle pour son entreprise Émilie Heymans Design, où elle confectionne des maillots personnalisés.

Tina Poitras, quant à elle, a fait les Jeux olympiques de Barcelone et d’Atlanta en athlétisme. Aujourd’hui, elle dirige avec succès Namasté Leadership, une entreprise de coaching qui outille entre autres les entrepreneurs et les athlètes.

Marie-Claude Savard, bien connue dans le monde du sport par ses expériences d’animatrice, de chroniqueuse et de journaliste, a aussi la fibre entrepreneuriale en elle. Elle a repris la compagnie de marketing et de production vidéo de son père, Exelmans Productions. Sa détermination et sa concentration sur ses objectifs lui ont bien servi lors de sa carrière de journaliste dans un milieu presque qu’exclusivement masculin et lui sert encore aujourd’hui en tant qu’entrepreneure.

La pétillante Katy St-Laurent a commencé sa carrière d’athlète en nage, puis s’est ensuite lancée dans le cyclisme sur route. L’ancienne championne canadienne a maintenant sa compagnie de vêtements innovants et transformables, KSL.

Plusieurs sujets ont été abordés lors du panel, plus inspirants les uns que les autres, du parallèle entre la carrière sportive et le parcours d’entrepreneure, à la conciliation travail-famille, jusqu’aux sacrifices et défis rencontrés dans leur vie. Les discussions étaient animées avec brio par Émilie Duquette, animatrice à RDS.

Les commentaires de participants sont extrêmement positifs et les hommes et femmes d’affaires de la Vallée-du-Richelieu sont repartis gagnants de ces échanges riches et intéressants.

Merci aux partenaires qui ont rendu cet événement possible : Moïse & Lalonde-Piecharski Notaires, Gestion A. Godin, RBC, Morand Duval Avocats, Physio Intima, Matthew Dubé, député de Beloeil-Chambly, Le Gars du Son et Photo Yann Canno.