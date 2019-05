Un casino clandestin pour encourager les entreprises en démarrage

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) est fière de vous convier à sa soirée Casino clandestin au profit de la Bourse des étoiles, présentée par la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et Desjardins Entreprises – Vallée du Richelieu-Yamaska.

La Bourse des étoiles est née d’une vision d’entraide et de support de toute une communauté d’affaires envers ses nouveaux entrepreneurs. Depuis maintenant quatre ans, la CCIVR organise des activités de collecte de fonds, afin d’appuyer les entreprises en démarrage de la région. Grâce aux trois premières éditions, 50 000 $ ont été remis en bourses.

Suite au succès du Casino royal de l’année dernière, la CCIVR est très enthousiaste de répéter l’expérience du casino, mais cette fois-ci avec un thème différent, celui du Casino clandestin. Le jeudi 13 juin prochain à la salle des Chevaliers de Colomb de Beloeil, les convives sont invités à entrer dans une ambiance obscure et mystérieuse digne des années de la prohibition où jeu, plaisir, réseautage et gastronomie se côtoieront.

Déroulement de la soirée

Les invités sont attendus dès 18h pour profiter d’un cocktail de bienvenue, présenté par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. Des bouchées gastronomiques concoctées par les hôteliers, traiteurs et restaurateurs de la région seront servies.

Par la suite, place au Casino! Dix tables de jeu avec croupiers attendent les participants : poker, black jack, roulette, course de chevaux et encore plus! Une table spéciale Dégustation Vegas, concept de la sommelière Jessica Harnois, présentée par Petrie Raymond, permettra des déguster des vins tout en faisant des mises. L’espace lounge Espace Blanc de Blancs permettra de relaxer tout en prenant un verre.

Toutefois, restez prudents, car vous risquez de terminer la soirée dans la prison Constructions Bâtiments Québec. Afin d’amasser davantage de fonds, les convives pourront participer à l’encan silencieux, présenté par Automobiles Niquet, pour tenter de mettre la main sur l’un des nombreux lots.

Pour s’inscrire à l’événement ou pour plus d’information, se rendre au www.ccivr.com

Coprésidents d’honneur

La coprésidence d’honneur de la soirée sera assurée par Monsieur Michel Caron, directeur général à la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-St-Hilaire, et par Monsieur Richard Arsenault, directeur chez Desjardins Entreprises - Vallée du Richelieu-Yamaska.

M. Michel Caron est directeur général à la Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, avec plus de 30 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Leader créatif et dynamique, il est reconnu pour sa passion à relever des défis d’envergure et sa capacité à mobiliser les membres de son équipe. Administrateur agréé, il détient un MBA et des certifications universitaires en administration des affaires, en finances et en leadership, ainsi qu’un brevet de l’institut des banquiers canadiens.

Fortement engagé et dévoué auprès de sa communauté et du milieu des affaires, son souhait est de toujours mieux répondre aux besoins actuels et futurs des membres et clients, afin que Desjardins soit Premier dans le cœur des gens.

M. Richard Arsenault est directeur chez Desjardins Entreprises-Vallée du Richelieu-Yamaska, depuis 17 ans. Leader émérite avec 30 années d’expérience dans le secteur des services financiers, il gère une équipe d’une centaine d’employés qui se dévoue avec passion au développement des entreprises. Détenteur d’un baccalauréat en finances, il est fortement connu et impliqué dans la région, qu’il affectionne grandement.

Homme énergique de cœur et d’action, il s’implique activement auprès d’une multitude d’organismes, notamment le centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe, la Maison Victor-Gadbois, ainsi que la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier, pour laquelle il a été reconnu comme philanthrope par ses pairs. Généreux de son temps et de son expertise, il souhaite favoriser la richesse collective de la Vallée du Richelieu-Yamaska.