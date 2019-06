Lancement du gala grand Richelois de la CCIVR

C’est le 12 juin, dans Le Showroom Pleine Expression de St-Mathieu-de-Beloeil, que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a lancé officiellement l’édition 2019 du Gala Grand Richelois qui aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 au Centre culturel de Beloeil.

Événement d’envergure dans la Vallée-du-Richelieu, le Gala Grand Richelois vise à souligner l’importance du dynamisme du milieu des affaires auprès de la communauté et met en lumière la contribution des entreprises et entrepreneurs pour la région.

Catégories de prix

Quinze trophées Grand Richelois seront remis dans le cadre de l’événement à l’automne dans les catégories suivantes :

Commerce de détail

Restauration, tourisme, art et culture

Production industrielle et manufacturière ou de distribution

Entreprise de services commerciaux

Entreprise de services professionnels

Organisme communautaire ou entreprise d’économie sociale

Bonheur au travail

Implication sociale ou philanthropique

Innovation

Écoresponsabilité

Relève et transfert d'entreprise

Fierté régionale

Fier/fière dirigeant(e) ou entrepreneur(e)

Bourse des étoiles

Entreprise de l’année

Les entreprises et organismes de la région sont invités à déposer leur candidature à partir du 13 juin jusqu’au 1er octobre 2019 avant 16h30 en se rendant au www.ccivr.com.

Un jury externe composé de personnalités du monde des affaires de l’extérieur de la région étudiera les candidatures suite à la réception des dossiers. Les finalistes pour chaque catégorie seront dévoilés le jeudi 7 novembre lors d’un cocktail et les lauréats seront annoncés lors du Gala le 21 novembre.

Cercle des ambassadeurs

Nouveauté cette année, afin d’assurer un bon nombre de candidatures de qualité, différents acteurs du milieu économiques ont été rassemblés en un cercle des ambassadeurs. Leur rôle est d’identifier de possibles candidatures et d’épauler les entreprises dans leur mise en candidature.

Nouvelle image

L’agence de communication SDA3, partenaire présentateur de l’événement, a reçu en appel d’offres le mandat de créer un nouveau logo pour l’événement qui se veut pérenne dans le temps et qui donne une image moderne, professionnelle et proactive à l’événement.

Marcel Aubin, président de SDA3, a présenté le nouveau logo mettant en vedette un R. « Le R fait référence au Richelieu, mais également aux Richelois en général, ainsi qu’aux Grands Richelois qui seront honorés, année après année au Gala. Le choix d’une typographie fluide, toute en courbes et où la patte du R semble couler, rappelle le cours de la rivière Richelieu, point central de la Vallée-du-Richelieu », a souligné M. Aubin.

Thématique de l’événement

La CCIVR promet un Gala haut en couleur, surprenant et extravagant, le 21 novembre prochain avec la thématique Cabaret chic! La mise en vente des billets pour assister à la soirée se fera au cours de l’été. Pour plus d’information, se rendre au www.ccivr.com