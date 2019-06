Un franc succès pour la soirée Casino clandestin de la CCIVR

C’est jeudi dernier, le 13 juin, que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu sa soirée Casino clandestin à la salle des Chevaliers de Colomb de Beloeil, présentée par la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et Desjardins Entreprises.

La soirée était au profit de la Bourse des étoiles qui supporte les entrepreneurs en démarrage de la région. Grâce à la participation de précieux partenaires ainsi que des participants, ce sont 15 000 $ qui ont été amassés et qui seront divisés en trois bourses de 5 000 $ remises lors du Gala Grand Richelois.

La soirée a débuté par un cocktail de bienvenue avec des bouchées servies par des chefs des meilleures tables de la région. Les invités ont ensuite pris part à divers jeux de casino et activités suivant le thème de la soirée. Tous ont aussi eu la chance de miser sur de magnifiques lots présentés dans le cadre d’un encan silencieux.

La présidence d’honneur de la soirée était assumée par Monsieur Michel Caron, directeur général à la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-St-Hilaire, et par Monsieur Richard Arsenault, directeur chez Desjardins Entreprises - Vallée du Richelieu-Yamaska. M. Guy Normandin, représentant lors de la soirée de M. Arsenault, ainsi que M. Caron ont pris parole pour souligner l’importance de soutenir les nouveaux entrepreneurs.

Dépôt des cahiers de candidatures pour la Bourse des étoiles

Tout entrepreneur qui dirige son entreprise depuis 6 à 24 mois en date du 1er octobre 2019 et qui est membre de la CCIVR est invité à compléter le cahier de candidature sur le www.ccivr.com. Cette année, en plus de la bourse en argent, les lauréats se mériteront une formation et accompagnement en vente de dix mois par Vent Action.

De plus, le lauréat Coup de cœur de L’OEil Régional remportera une campagne publicitaire équivalente à une page en couleur et les autres lauréats recevront chacun une publicité format 1/4 de page en couleur.

La date limite pour déposer une candidature est le 1er octobre à 16h30. Par la suite, un jury externe étudiera attentivement les dossiers et les lauréats seront dévoilés lors du Gala Grand Richelois le 21 novembre 2019 au Centre culturel de Beloeil.