Jérémy Demay en spectacle à Beloeil au profit du Centre périnatal Le Berceau

L’humoriste Jérémy Demay sera la tête d’affiche du spectacle-bénéfice du Centre périnatal Le Berceau, qui aura lieu le vendredi 25 novembre prochain au Centre culturel de Beloeil. Les citoyens de la région sont invités à venir rire avec la coqueluche du moment afin de contribuer au mieux-être des familles et bébés d’ici !

À la suite du succès du spectacle présenté en 2015 qui avait permis d’amasser plus de 24 200 $, le Berceau n’a pas hésité à renouveler l’expérience. Une fois de plus, la communauté d’affaires a été sollicitée. De nombreux commanditaires ont répondu à l’appel et six ambassadeurs ont accepté de s’impliquer dans l’organisation de l’événement. « Les fonds récoltés l’année dernière ont généré des retombées concrètes dans la communauté. Des relevailles à domicile ont été offertes aux participantes de Les mères-veilleuses, un groupe d’entraide qui vient en aide aux femmes vivant un trouble du post-partum et deux nouvelles activités gratuites pour futurs et nouveaux parents ont vu le jour. C’est bon de voir qu’on peut faire une différence dans la vie des enfants et des familles qui fréquentent Le Berceau », affirme Cynthia Pepin, directrice adjointe chez Les Marchés Pepin, membre du comité organisateur pour une deuxième année consécutive.

Le volet communautaire du Berceau offre des services uniques et gratuits aux familles et bébés de la région : soutien aux mères en dépression, salon d’aide à l’allaitement, soutien aux parents de jumeaux, club de marche, salon de tricot, conférences et plus encore. Les sommes récoltées lors du spectacle permettront à l’organisme de poursuivre sa mission et de continuer d’améliorer concrètement la qualité de vie des familles de la Vallée-des-Patriotes.

Les billets réguliers sont en vente en ligne www.leberceau.org au prix de 50 $ (remise d’un reçu de 25 $) et les billets VIP au prix de 125 $ (formule avec cocktail dînatoire, remise d’un reçu de 85 $). Il est également possible d’acheter des billets directement au Berceau ou par téléphone au 450 446-7760.