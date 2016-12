Marché champêtre de Noël : Un cadeau à s’offrir !

La municipalité de Saint-Basile-le-Grand est heureuse de vous convier au Marché champêtre de Noël qui débutera dès 19 h, le vendredi 2 décembre pour se poursuivre tout le week-end. Pour l’occasion, les rues Principale et Préfontaine ainsi que la place des Générations revêtiront leurs plus beaux atours en arborant le décor des villages d’antan et où plus de 45 artisans de métiers d’art et producteurs du terroir vous accueilleront dans l’ambiance magique du temps des Fêtes.



LE PÈRE NOËL AUX COMMANDES DU DÉFILÉ

Le samedi 3 décembre, à compter de 9 h 15, assistez au défilé du père Noël et prenez plaisir à voir ses lutins figurer dans des tableaux thématiques aménagés à bord de magnifiques chars allégoriques. Arrivé à destination, petit papa Noël tendra l'oreille aux enfants qui pourront enfin lui présenter leurs souhaits les plus chers à l'approche du temps des Fêtes.



UN SITE DES PLUS ANIMÉS !

En plus des dégustations diverses, des ateliers de création avec les lutins coquins, des contes populaires d’un coureur des bois, des tours de calèche et des activités d’animation des plus variées, courez la chance de gagner des bons cadeaux échangeables auprès des exposants du Marché.



La programmation complète sera distribuée à toutes les résidences grandbasiloises ainsi que dans les édifices municipaux et pourra également être consultée sur le site Web : www.ville.saint-basile-legrand.qc.ca.