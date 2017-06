Vilain Pingouin s’arrête à Richelieu pour la Saint-Jean-Baptiste

La Ville de Richelieu prévoit une célébration de la fête nationale haute en couleurs cette année! Le légendaire groupe québécois Vilain Pingouin clôturera la soirée de la Saint-Jean-Baptiste, soulignée le vendredi 23 juin, dès 18 h, au parc Florence-Viens à Richelieu. Le groupe Murmure et le chansonnier Luc Gervais seront également de la partie. Les citoyens présents pourront assister à un spectacle pyro-musical, soit des feux d’artifices synchronisés avec de la musique! De plus, un feu de joie aura toujours lieu, tout comme le discours patriotique et l’hommage au drapeau. Les plus petits seront enchantés par de nombreux jeux gonflables et de séances de maquillage! Breuvage et nourriture seront toujours servis sur place (bouteilles de vitre interdites sur les lieux). D’ailleurs, la bière vendue sur le site sera servie dans des verres recyclables et réutilisables, qui pourront être loués ou achetés!

Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, ajoute « qu’il est fier de la belle programmation que la Ville de Richelieu offrira à ses concitoyens pour la fête nationale du Québec et ce, en collaboration avec un grand nombre d’organismes comme les associations de hockey et de soccer, La Saison du Passeur et le Centre d’action bénévole de la seigneurie de Monnoir. Soyons fiers de nos réalisations en cette journée de célébrations » !

Un événement de cette importance ne peut être réalisé sans l’apport de partenaires exceptionnels. Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins Richelieu-Saint-Mathias, le IGA Extra Marché Michel Lemieux, le Journal de Chambly, le député Jean-François Roberge, le BMR Ostiguy et Frères et la pharmacie Familiprix.

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!