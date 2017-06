Une Fête Nationale sous les sourires à Richelieu, et ce, malgré dame nature!

La Ville de Richelieu tient à saluer la foule de plus de 1000 personnes qui ont bravé la pluie pour célébrer la fête nationale au parc Florence-Viens vendredi soir dernier, le 23 juin. Le spectacle du groupe Murmure a eu lieu comme prévu, tout comme celui du chansonnier Luc Gervais, pendant lequel la pluie a tenté de gâcher sa prestation, qui était excellente. Les spectateurs présents ont pu profiter, par la suite, du spectacle du groupe légendaire Vilain Pingouin, en plus des feux d’artifice qui ont été réalisés, comme prévu, à 22 h, et ce, sans que la pluie ne déferle à nouveau. Finalement, seul le feu de joie n’a pas eu lieu.

Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, ajoute « qu’un événement majeur comme celui-ci ne peut pas être organisé sans l’apport d’organismes et de bénévoles hors-pair. Un grand merci aux représentants des associations de hockey et de soccer, de La Saison du Passeur et du Centre d’action bénévole de la seigneurie de Monnoir pour leur implication. Merci également à tous ceux et celles qui sont venus célébrer en famille ou avec des amis et qui ont adoré danser sous la pluie » !

Un événement de cette importance ne peut être réalisé sans l’apport de partenaires exceptionnels. Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins Richelieu-Saint-Mathias, le IGA Extra Marché Michel Lemieux, le Journal de Chambly, le député Jean-François Roberge, le BMR Ostiguy et Frères et la pharmacie Familiprix.

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!