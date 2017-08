C'est partie pour la 34e édition de l'International de montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu

La 34e édition de l'International de montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu bat présentement son plein et ce, jusqu'au 20 août.

C'est le duo hip-hop Dubmatique qui a ouvert le bal samedi dernier. Les conditions métérologiques incertaines ont eu raison du groupe qui a dû faire face à un parterre plutôt éparpillé.

Cependant les choses ont changé avec l'arrivée de l'unique Wyclef Jean. Le chanteur de 47 ans a offert une solide performance, achaînant, un à la suite de l'autre quelques-ns des plus grands succès du défunt groupe The Fugees, ou encore No Woman No Cry de l'intemporal Bob Marley.

Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas

Le dimanche, un tout autre scénari s'est écrit pour l'International de Montogilfière de Saint-Jean-Sur-Richelieux. Des centaines de milliers de festivaliers ont pris part aux diverses activités offertes sur le site.

Malgrés des conditions météo peu favorable aux envolées, c'est plus d'une vingtaine de montgolfières qui ont décorés le ciel de Saint-Jean-Sur-Richelieu en début de soirée.

La soirée s'est ouverte sur la prestation de Caroline Savoie. La jeune chanteuse originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, est venu réchauffer la scène avec ses mélodies aux couleurs acadiennes.

C'est finalement avec le grand Paul Piché que les festivaliers ont terminé la soirée. Venu présenté son spectacle 40 printemps, c'est entouré de ses invités tel que Vincent Vallières et du duo 2frères qu'il a interprété ses plus grands succès dont L'escalier, Mon Joe, Un château de sable.

La fête se poursuit

L'International de Montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu se poursuit encore cette semaine. Ce soir, ne manquez pas les performances de Charlotte Cardin, de la nouvelle sensation folk Geoffroy et de Husser.

Pour la programmation complète de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-Sur-Richelieu, visitez le site: www.montgolfieres.com.