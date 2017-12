Êtes-vous prêts à braver Le Grand Froid?

Chez les Iroquoiens, le mois de janvier est appelé « Le Grand froid », faisant suite au « Petit froid » du mois de décembre. Afin d’honorer sa mission éducative complémentaire au programme de formation de l’école québécoise, La Maison amérindienne de Mont-St-Hilaire invite les enfants de 6 à 12 ans à apprécier le savoir amérindien lors de deux journées d’activités et de créations à la fin des vacances de Noël. Ce sera l’occasion pour les enfants d’en apprendre plus sur le mode de vie ancestral de plusieurs peuples du territoire québécois par l’échange et le partage.

Pendant la saison hivernale, les animaux aidaient les Autochtones d’autrefois en prêtant leur fourrure pour se couvrir et confectionner des vêtements et leurs os pour fabriquer les outils. Afin de les remercier, les Amérindiens leurs accordaient un grand respect. Le jeudi 4 janvier de 9 h à 16 h, les enfants découvriront l’importance du règne animal et la relation privilégiée que les Amérindiens entretenaient avec lui.

Les Algonquiens se déplaçaient autrefois sur les territoires familiaux durant la saison froide. Leurs savoirs et savoir-faire étaient alors mis à l’épreuve afin d’assurer la survie de tous. Le jeudi 5 janvier de 9 h à 16 h, les enfants sont invités à explorer le mode de vie nomade des Algonquiens à travers des activités ludiques et éducatives où l’expérimentation est au cœur des apprentissages.

Un service de garde est disponible en début et en fin de journée, soit de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.

Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à animation@maisonamerindienne.com.

