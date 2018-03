La monarchie et Séguin Poirier

Le roi et la reine des Belges, lors de leur visite au Québec le 15 mars 2018, ont reçu de l’honorable J.Michel Doyon lieutenant-gouverneur du Québec, une magnifique œuvre d’art créée par l’artiste Séguin Poirier représentant la ville de Québec.

En visite au Canada plus tôt ce mois-ci, le roi Philippe et Sa Majesté Mathilde de Belgique, ont profité de leur voyage au pays pour rencontrer divers diplomates dont le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard et l'honorable J.Michel Doyon lieutenant-gouverneur du Québec.

Ce dernier a d'ailleurs offert une oeuvre unique, de l'artiste-émailleur de la région, Bernard Séguin Poirier. L'oeuvre en question représente le Château Frontenac, monument emblématique de la Ville de Québec.

Venu souligner les liens historiques, culturels et économiques entre la Belgique et le Canada, le couple royal a également commémoré la fin de la Première Guerre mondiale, affrontement durant lequel le Canada a participé à la libération de la Belgique.

Pour découvrir les oeuvres de Bernard Séguin Poirier, visitez le : www.seguinpoirier.com ou encore, la page Facebook de l’artiste.