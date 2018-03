Chasse aux cocos plumés: 6e édition

À l’occasion de la fête de Pâques, La Maison amérindienne invite tous les enfants, petits et grands, à participer à la 6 e édition de sa chasse aux cocos plumés, le vendredi 30 mars ainsi que le lundi 2 avril prochain. Cet événement très attendu permet aux enfants et leur famille de vivre une expérience unique sur les sentiers de l’érablière ancestrale et de se régaler des délicieux chocolats Giacomo de la Confiserie Madame Bonbons et cie !



Bien plus qu’une simple course à la recherche de douceurs chocolatés, La Maison amérindienne propose un parcours en nature à travers lequel les jeunes suivront les pistes laissés par le petit lièvre qui habite le boisé de l’érablière. Sur leur chemin, ils trouveront des indices, devront répondre à des questions sur le savoir-faire des Premières Nations, participeront à des jeux d’adresse et rencontreront de drôles de personnages. Bref, cette chasse éducative, ludique et gourmande est le gage d’une expérience mémorable pour toute la famille!



La chasse aux cocos plumés est offerte le vendredi 30 mars de 9 h 30 à 16 h et le lundi 2 avril de 9h 30 à 16 h. Le coût est de 10 $ + taxes par enfants participants. Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500.