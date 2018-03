Conférence « Les gardiens du portage - Histoire des Malécites du Québec » à La Maison amérindienne de Mont-Saint- Hilaire

Samedi le 28 avril à 14 h, l’historien et auteur Ghislain Michaud, vous donne rendez-vous à La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire. Originaire du Bas-St-Laurent, c’est au début des années 1980 que ce chercheur autonome et excellent communicateur, s’est retrouvé confronté à des éléments attestant la fréquentation et l’utilisation du territoire par des Autochtones. C’était pour lui d’autant plus intriguant que ce volet de l’histoire concerne deux lieux qui le touchent personnellement : Saint-Épiphanie qui comprenait la Réserve de Viger où il est né et L’Isle-Verte où il a passé sa jeunesse.

Jusqu’à récemment, la présence et la fréquentation de la rive-sud du Saint-Laurent par les Amérindiens était quasi absente de l’histoire officielle autant au niveau local que provincial. De façon générale, les témoignages oraux et écrits s’accordaient pour faire de la rive sud du fleuve une terre inhabitée avant l’arrivée des premiers colonisateurs.

Il aura fallu vingt ans de recherche à Ghislain Michaud avant la parution du livre Les Gardiens des Portages - Histoire des Malécites du Québec.

Venir écouter et échanger avec ce passionné d’histoire à La Maison amérindienne le samedi 28 avril, est l’occasion de mieux connaître l’héritage que nous a laissé cette nation autochtone encore peu connue. Vous y apprendrez par exemple, pourquoi les membres de cette nation sont dispersés à travers le Québec et, que c’est seulement depuis quelques années qu’ils ont fait un retour politique dans le Bas-St-Laurent, leur territoire original. Le président actuel de La Maison amérindienne monsieur Richard Ruest très impliqué dans la vie politique locale est membre de la Nation Malécite.

La conférence Les gardiens du portage – Histoire des Malécites du Québec est rendue possible grâce à la collaboration de la Première Nation Malécite de Viger et se tiendra le samedi 28 avril à 14h à La Maison amérindienne, 510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire. Coût : 10$ par personne. Pour information ou réservation : 450 464-2500.